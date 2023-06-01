Роспотребнадзор: экономический ущерб России от COVID-19 в 2022-м составил около ₽1,6 трлн

Власти оценили экономический ущерб России от COVID-19 в 2022 году

Из-за пандемии коронавируса в 2022 году Россия потеряла около 1,6 трлн руб. В эту сумму включены как прямые медицинские расходы и расходы на медицинское обслуживание, так и «потери лет жизни в случае летального исхода»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Экономический ущерб, причиненный России пандемией коронавируса (COVID-19) в 2022 году, составил около 1,6 трлн руб., следует из доклада Роспотребнадзора (есть у РБК).

Специалисты включили в эту сумму прямые медицинские расходы (ПМР), расходы на медицинское обслуживание в течение заболевания, а также потерю рабочего времени в случае летального исхода пациентов трудоспособного возраста.

Из расчетов ФБУН «ЦНИИ Эпидемиологии» Роспотребнадзора следует:

прямые расходы на медицинское обслуживание заболевших составили от 0,76 до 1,35 трлн руб.;

«потери лет жизни в случае летального исхода» определили в сумму не менее 0,5 трлн руб.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что суммарный экономический ущерб от COVID-19 России мог быть существенно выше, если бы не выявление большей части зараженных на ранних стадиях.

«При сравнении показателей заболеваемости 2022 года с прошлым годом для большинства регистрируемых инфекционных заболеваний, число случаев которых снизилось в период высокой заболеваемости COVID-19, отмечено «возвращение» к показателям «доковидного» периода», — отметили специалисты.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире 5 мая 2023 года, спустя почти три года после ее объявления. Он пояснил, что в течение более одного года «в пандемии наблюдается тенденция к снижению, иммунитет населения растет вследствие вакцинации и инфицирования, уменьшается смертность и ослабевает давление на системы здравоохранения».

В России, по данным оперштаба, с начала пандемии умерли 399 тыс. зараженных COVID-19. Росстат перестал публиковать данные о смертях из-за коронавируса осенью 2022 года. К тому моменту, по данным статистической службы, в стране умерли 823,7 тыс. человек с коронавирусом. Росстат учитывал и случаи, когда COVID-19 не был основной причиной смерти.

Самыми пострадавшими странами от COVID-19 в плане абсолютного числа умерших стали США, Бразилия и Индия — там от коронавируса скончались 1,1 млн человек, 0,7 млн и 0,5 млн жителей соответственно.