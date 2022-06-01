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Присяжные вынесли вердикт в судебном процессе Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

Суд присяжных принял решение в процессе о диффамации между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Хёрд после 14 часов обсуждения. Приговор зачитают в 23:00 мск. Актеры обвиняли друг друга в жестоком обращении

Судебное разбирательство по делу о диффамации между актером Джонни Деппом и его бывшей женой, актрисой Эмбер Хёрд, подходит к концу — присяжные вынесли вердикт после 14 часов совещания, сообщает Си-эн-эн со ссылкой на представителей обеих сторон.

Ожидается, что приговор зачитают в суде города Фэрфакс в штате Вирджиния, в 15:00 по восточному времени (23:00 мск).

Судебный процесс по делу о диффамации должен был начаться в 2019 году, но был отложен из-за пандемии коронавируса. Он продолжается с апреля, и присяжные заседатели заслушали в общей сложности более 100 часов показаний, отмечает телеканал.

Джонни Депп обвинил бывшую жену в клевете и потребовал через суд $50 млн
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Джонни Депп и ​Эмбер Херд

Юристы Деппа в 2019 году подали в суд на Хёрд за клевету на сумму $50 млн, причиной стала ее статья для Washington Post 2018 года, в которой назвала себя «общественным деятелем, представляющим домашнее насилие». Хотя Депп не был назван в статье, он утверждает, что это стоило ему прибыльных актерских ролей. В частности, он потерял контракт с Warner Bros. на серию фильмов по саге о Гарри Поттере «Фантастические твари», по которому должен был сыграть в пяти картинах (Деппа заменил датский актер Мадс Миккельсен).

Хёрд подала встречный иск на $100 млн, она обвиняет Деппа в жестоком обращении. Депп уже на суде отверг эти обвинения Хёрд.

До этого, в ноябре 2020 года, Депп судился с газетой The Sun, которая опубликовала статью, гдей утверждалось, что он избивал Хёрд. Депп обвинил газету в клевете, однако Высокий суд Лондона не стал удовлетворять иск актера.

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Джонни Депп и Эмбер Хёрд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Актриса опубликовала фотографию с синяками и обвинила Деппа в домашнем насилии. Тот, в свою очередь, назвал эти заявления клеветой.

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