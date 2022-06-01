Присяжные вынесли вердикт в судебном процессе Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

Суд присяжных принял решение в процессе о диффамации между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Хёрд после 14 часов обсуждения. Приговор зачитают в 23:00 мск. Актеры обвиняли друг друга в жестоком обращении

Судебное разбирательство по делу о диффамации между актером Джонни Деппом и его бывшей женой, актрисой Эмбер Хёрд, подходит к концу — присяжные вынесли вердикт после 14 часов совещания, сообщает Си-эн-эн со ссылкой на представителей обеих сторон.

Ожидается, что приговор зачитают в суде города Фэрфакс в штате Вирджиния, в 15:00 по восточному времени (23:00 мск).

Судебный процесс по делу о диффамации должен был начаться в 2019 году, но был отложен из-за пандемии коронавируса. Он продолжается с апреля, и присяжные заседатели заслушали в общей сложности более 100 часов показаний, отмечает телеканал.

Юристы Деппа в 2019 году подали в суд на Хёрд за клевету на сумму $50 млн, причиной стала ее статья для Washington Post 2018 года, в которой назвала себя «общественным деятелем, представляющим домашнее насилие». Хотя Депп не был назван в статье, он утверждает, что это стоило ему прибыльных актерских ролей. В частности, он потерял контракт с Warner Bros. на серию фильмов по саге о Гарри Поттере «Фантастические твари», по которому должен был сыграть в пяти картинах (Деппа заменил датский актер Мадс Миккельсен).

Хёрд подала встречный иск на $100 млн, она обвиняет Деппа в жестоком обращении. Депп уже на суде отверг эти обвинения Хёрд.

До этого, в ноябре 2020 года, Депп судился с газетой The Sun, которая опубликовала статью, гдей утверждалось, что он избивал Хёрд. Депп обвинил газету в клевете, однако Высокий суд Лондона не стал удовлетворять иск актера.

Читайте на РБК Pro Pro США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать Статьи Pro Вы решили вести профессиональный блог. На какой платформе это делать Вы решили вести профессиональный блог. На какой платформе это делать Инструкции Pro Как перестать бояться и полюбить инфляцию Как перестать бояться и полюбить инфляцию Статьи Pro Вы хотите запустить производство: на какие льготы можно рассчитывать Вы хотите запустить производство: на какие льготы можно рассчитывать Статьи Pro Гендиректор Amazon: переосмыслять бизнес нужно, когда все хорошо Гендиректор Amazon: переосмыслять бизнес нужно, когда все хорошо Статьи Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи Pro Подробный гайд по веганству: разбираем плюсы и минусы Подробный гайд по веганству: разбираем плюсы и минусы Статьи Pro Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Статьи

Джонни Депп и Эмбер Хёрд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Актриса опубликовала фотографию с синяками и обвинила Деппа в домашнем насилии. Тот, в свою очередь, назвал эти заявления клеветой.