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Экс-кандидат в президенты и ректор РУДН снова проиграли выборы в РАН

В начале недели в Российской академии наук состоялся первый этап выборов в академики и членкорры внутри профильных отделений. Бывший кандидат в президенты, ректор РУДН и сын разработчика вакцины от полиомиелита этап не прошли
Олег Ястребов
Олег Ястребов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Отделения Российской академии наук определились с кандидатами в академики и члены-корреспонденты, которых они рекомендуют на выборах в академию в этом году. Выборы пройдут в четверг, 2 июня, на общем собрании. Для того чтобы быть выбранным от отделения кандидат должен набрать половину голосов членов отделения, но не менее трети от списочного состава.

После этого кандидатуры, одобренные отделениями, участвуют в выборах общего собрания. «Однако, как правило, общее собрание соглашается с кандидатурами отделений», — пояснил РБК источник в РАН.

Всего на очередных выборах РАН заявлено 96 вакансий академиков, в том числе 22 вакансии предлагаются кандидатам до 61 года, а также 218 вакансий член-корреспондентов, в их числе 41 место для кандидатов до 51 года.

Не прошедшие во второй раз

Ректор РУДН Олег Ястребов, а также бывший кандидат в президенты России на выборах 2018 года, главный научный сотрудник Института государства и права академии наук Сергей Бабурин и советник президента РАН Рашад Курбанов вместе с другими кандидатами соревновались в рамках секции «Право» за одно вакантное место члена-корреспондента. Как сообщили РБК два источника, близких к академии, и собеседник, близкий к президиуму РАН, все трое кандидатов не были рекомендованы отделением на выборах. «Отделение не смогло заполнить вакансию. Никто из кандидатов не набрал две трети голосов», — пояснил РБК один из источников.

Бабурин проигрывает выборы не в первый раз. В 2019 году он также не смог пройти отделение общественных наук, кроме того, комиссия академии по противодействию фальсификаций научных исследований отмечала, что Бабурин имел отношение к защитам четырех диссертаций, в которых комиссия обнаружила признаки плагиата.

Ректор РУДН Ястребов, который претендовал на место в членкорры как в 2019 году, так и сейчас, также фигурировал в комиссии РАН по противодействию фальсификаций исследований. Претензии к нему предъявляли и члены сообщества экспертов «Диссернет». По версии экспертов, диссертация ректора РУДН на соискание степени доктора экономических наук, которую он защитил в 2012 году, содержала некорректные заимствования из других источников, ссылки на несуществующие научные работы и др.

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Сын разработчика вакцины от полиомиелита также не прошел

Отделение биологических наук не рекомендовало на выборах выдвижение главного научного сотрудника Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, сына вирусолога Михаила Чумакова Петра Чумакова. Следует из списка рекомендованных кандидатов отделения, с которым ознакомился РБК и подтвердил источник, близкий к руководству академии. Петр Чумаков уже состоит в РАН как членкорр, на текущих выборах он выдвинул свою кандидатуру в академики.

Центр им. Чумакова получил известность в 2020 году в связи с пандемией коронавируса — разработчики центра создали вакцину «КовиВак», которая была зарегистрирована в начале 2021 года.

РБК направил запрос в РУДН. Бабурин и Чумаков не ответили на звонки РБК.

Ранее, выступая на общем собрании членов академии, президент РАН Александр Сергеев заявил, что России нельзя разрывать контакты с учеными из недружественных стран. Он призвал не забывать, что общие мировые затраты на научные исследования и разработки на 64% приходятся именно на такие страны. «Все равно конфликт на Украине кончится миром, и встанет вопрос возобновления связей. Нельзя, чтобы они сейчас исчезли», — сообщил присутствующим Сергеев.
 

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Теги
Егор Губернаторов
Российская академия наук Александр Сергеев ученые наука академики РУДН Сергей Бабурин РАН
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