Глава РАН предостерег от разрыва контактов с учеными Европы, США и Японии

Разрывать научные связи с учеными из стран, которые Россия считает недружественными, было бы неправильно, считает глава РАН Александр Сергеев. По его словам, восстанавливать такие связи будет крайне тяжело

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

России нельзя разрывать контакты с учеными из недружественных стран, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на общем собрании членов академии. Трансляция идет на сайте «Научной России».

«Если брать общие затраты на исследования, то США, Европа и Япония — это 64% мировых затрат на R&D (исследования и разработки. — РБК). Это недружественные страны, с которыми мы теперь очень сложно сотрудничаем. На долю дружественных стран [приходится] всего-навсего 17% исследований и разработок — мы это должны понимать. Хочу сделать призыв от имени своих коллег — ни в коем случае нельзя инициативно с нашей стороны, следуя лозунгам горячих голов, разрывать отношения с коллегами из недружественных стран», — заявил Сергеев.

«Все понимаем: позицию властей и министерств и где-то РАН. Но связи ученых с учеными, лабораторий с лабораториями должны продолжиться», — добавил он.

По словам Сергеева, научной дипломатией хорошо заниматься, когда все живут в мире. «А в сложных условиях надо понять, как выстраивать сотрудничество», — отметил он. «Все равно конфликт на Украине кончится миром, и встанет вопрос возобновления связей. Нельзя, чтобы они сейчас исчезли», — заключил Сергеев.

После начала военной спецоперации России на Украине совместная научная работа российских и зарубежных специалистов была пересмотрена в ряде стран.

Так, например, ведущий технологический университет США Массачусетский технологический институт (MIT) прекратил сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологий из-за ситуации на Украине, объявили о разрыве отношений с российскими вузами и другие зарубежные университеты, например, в Дании и Финляндии. Государственное агентство исследований и инноваций Великобритании (UK Research and Innovation) приостановило выплаты грантов на проекты с участием ученых в России. По данным Financial Times, речь шла о выплатах по 50 грантам, общая сумма которых достигает десятков миллионов фунтов стерлингов.

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Совет ЕС 8 апреля установил запрет на предоставление финансовой и нефинансовой поддержки российским государственным или находящимся под госконтролем организациям по линии финансируемых из европейского бюджета программ, сообщало российское Минобрнауки. В связи с этим ведомство рекомендовало российским вузам воздержаться от сотрудничества в рамках программы ЕС по обмену студентами Erasmus+, которая предусматривает обмен студентами на один семестр. В России в программе Erasmus участвуют МГУ им. Ломоносова, ВШЭ, РГГУ и другие вузы.

В конце марта группа западных ученых из университетов США, Канады и Великобритании призвала научное сообщество не отказываться от работы с коллегами из России. Письмо, которое написали пятеро ученых из США, Канады и Великобритании, было опубликовано в журнале Science.

Авторы письма также отмечали, что президент России Владимир Путин и его коллеги заслуживают «всех адекватных и целенаправленных санкций», однако было бы ошибкой наказывать российских ученых за действия их правительства.