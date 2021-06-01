Власти раскрыли детали проекта по регистрации в аэропортах без паспорта

Пилотные проекты по посадке на рейс «по лицу» могут заработать в аэропортах уже в этом году, сообщил Шадаев. В апреле стало известно о скором тестировании такой системы в Шереметьево

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В российских аэропортах в ближайшее время может появиться биометрическая регистрация на рейс, для которой не нужен паспорт. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Министр отметил, что Россия стала одной из первых стран, где утвержденная в прошлом году Единая биометрическая система (ЕБС) стала аналогом паспорта.

«В законе прямо указана тождественность. Это означает, что при регистрации в аэропорту, при совершении каких-то других действий, где нужно показывать паспорт, будет возможна биометрическая идентификация», — сообщил Шадаев.

По его словам, Минцифры обсуждает с аэропортами пилотные проекты по введению уже в 2021 году идентификации пассажиров по биометрии. Шадаев отметил, что это приведет к удобству пассажиров за счет ускорения регистрации на рейсы, а также разгрузит аэропорты.