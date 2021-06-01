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Власти раскрыли детали проекта по регистрации в аэропортах без паспорта

Пилотные проекты по посадке на рейс «по лицу» могут заработать в аэропортах уже в этом году, сообщил Шадаев. В апреле стало известно о скором тестировании такой системы в Шереметьево
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В российских аэропортах в ближайшее время может появиться биометрическая регистрация на рейс, для которой не нужен паспорт. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Министр отметил, что Россия стала одной из первых стран, где утвержденная в прошлом году Единая биометрическая система (ЕБС) стала аналогом паспорта.

«В законе прямо указана тождественность. Это означает, что при регистрации в аэропорту, при совершении каких-то других действий, где нужно показывать паспорт, будет возможна биометрическая идентификация», — сообщил Шадаев.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

По его словам, Минцифры обсуждает с аэропортами пилотные проекты по введению уже в 2021 году идентификации пассажиров по биометрии. Шадаев отметил, что это приведет к удобству пассажиров за счет ускорения регистрации на рейсы, а также разгрузит аэропорты.

Единая биометрическая система (ЕБС) была запущена Банком России и «Ростелекомом» в 2018 году. Чтобы воспользоваться ею, каждый должен сдать образцы биометрии (слепки лица и голоса) в отделении банка и зарегистрироваться на портале госуслуг. ЦБ на законодательном уровне обязал банки принимать биометрические данные в своих отделениях в середине 2018 года.

В конце апреля стало известно, что в московском Шереметьево в сентябре проведут эксперимент по биометрической идентификации пассажиров. Контроль будет проводиться в зоне предполетного досмотра при посадке на тестовом внутреннем рейсе «Аэрофлота», при этом, какое именно направление будет выбрано, не уточнялось.

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В аэропорту установят специальный турникет с камерой, который будет в течение несколько секунд пропускать пассажиров «по лицу». Данные турникет будет брать из ЕБС. Паспорт и билет на самолет предъявлять в таком случае не нужно. В Минцифры подчеркивали, что такой вариант регистрации будет добровольным для пассажиров.

В программе цифровой трансформации Минтранса говорится, что к концу 2023 года 6% российских аэропортов должны использовать биометрию для проверки пассажиров и искусственный интеллект для упрощения транспортных процедур. При получении дополнительного финансирования министерство намеревается увеличить этот показатель до 15%.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
регистрация Аэропорт биометрия паспорт Максут Шадаев
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