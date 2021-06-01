Бывшего управляющего «Трансаэро» освободили в зале суда

В 2020 году Михаила Котова приговорили к пяти с половиной годам колонии за злоупотребления полномочиями, апелляционная инстанция переквалифицировала его дело на другую статью, срок давности по которой уже истек

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Мосгорсуд изменил приговор бывшему временному управляющему авиакомпании «Трансаэро» Михаилу Котову, который в прошлом году получил пять с половиной лет колонии за злоупотребление полномочиями, сообщает «Коммерсантъ» и подтвердили РБК в пресс-службе суда.

Котову переквалифицировали обвинение на неправомерные действия при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК РФ). Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года. Так как срок давности по привлечению к ответственности по этой статье составляет два года, Котова, которого доставили в суд из СИЗО, освободили от наказания.

«В жалобах мы просили отменить незаконный и необоснованный приговор. Суд наши доводы услышал и принял во внимание, но все же остановился на компромиссном решении», — заявил «Коммерсанту» адвокат Котова Эдуард Чургулия.

Савеловский суд приговорил экс-управляющего «Трансаэро» к пяти с половиной годам лишения свободы в августе 2020 года. Ущерб от его действий для авиакомпании оценили в 1,1 млрд руб. Следствие и суд установили, что с января 2016-го по сентябрь 2017 года Котов «не принял меры к сохранности средств и имущества авиаперевозчика».