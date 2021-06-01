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Общество ,  
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Бывшего управляющего «Трансаэро» освободили в зале суда

В 2020 году Михаила Котова приговорили к пяти с половиной годам колонии за злоупотребления полномочиями, апелляционная инстанция переквалифицировала его дело на другую статью, срок давности по которой уже истек
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мосгорсуд изменил приговор бывшему временному управляющему авиакомпании «Трансаэро» Михаилу Котову, который в прошлом году получил пять с половиной лет колонии за злоупотребление полномочиями, сообщает «Коммерсантъ» и подтвердили РБК в пресс-службе суда.

Котову переквалифицировали обвинение на неправомерные действия при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК РФ). Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года. Так как срок давности по привлечению к ответственности по этой статье составляет два года, Котова, которого доставили в суд из СИЗО, освободили от наказания.

«В жалобах мы просили отменить незаконный и необоснованный приговор. Суд наши доводы услышал и принял во внимание, но все же остановился на компромиссном решении», — заявил «Коммерсанту» адвокат Котова Эдуард Чургулия.

Савеловский суд приговорил экс-управляющего «Трансаэро» к пяти с половиной годам лишения свободы в августе 2020 года. Ущерб от его действий для авиакомпании оценили в 1,1 млрд руб. Следствие и суд установили, что с января 2016-го по сентябрь 2017 года Котов «не принял меры к сохранности средств и имущества авиаперевозчика».

«Коммерсантъ» узнал о новом фигуранте в деле «Трансаэро»
Бизнес
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

В частности, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела, он не возражал против заключения руководством «Трансаэро» договоров аренды нескольких складов по завышенной цене, продажи по заниженной стоимости 113 принадлежащих авиакомпании автомобилей и авиадвигателей. Помимо этого, из-за содействия Котова «сокрытию многочисленных фактов хищений» более 6 тыс. сотрудников «Трансаэро» остались без зарплаты.

Адвокаты Котова настаивали, что выводы Савеловского суда основаны на предположениях, сам обвиняемый также утверждал, что его действия квалифицировали неверно. «Все обязанности временного управляющего мной были выполнены в строгом соответствии с законом», — заявил он.

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В итоге Мосгорсуд признал ошибочным вывод Савеловского суда о злоупотреблении полномочиями, но счел убедительными легшие в основу приговора доказательства, как и причастность к преступлению и виновность Котова.

В октябре 2015 года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта у «Трансаэро», компания прекратила работу из-за долгов и убытков. В 2017 году перевозчик признали банкротом, тогда же началось расследование по делу компании из-за невыплат работникам 400 млн руб.

Авторы
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Любовь Порываева Любовь Порываева
Мосгорсуд «Трансаэро» приговор Савеловский суд злоупотребление полномочиями банкротстсво
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