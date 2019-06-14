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Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
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Бизнес ,  
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«Коммерсантъ» узнал о новом фигуранте в деле «Трансаэро»
Бывшего главного бухгалтера «Трансаэро» Андрея Ковалева заключили под домашний арест. Он подозревается в причастности к хищению средств и имущества авиакомпании

По данным «Коммерсанта» Ковалева задержали в минувшую пятницу после проведенного у него обыска. Следствие посчитало, что экс-бухгалтер авиакомпании был задействован в криминальных схемах по выводу денег и имущества из «Трансаэро».

В результате Ковалев, однако не был заключен под стражу. Судья согласилась с защитниками и отправила бывшего бухгалтера на два месяца под домашний арест.

Расследование по делу «Трансаэро» началось в 2017 году из-за невыплат работникам авиакомпании 400 млн рублей. Его фигурантами стали бывший генеральный директор Александр Бурдин, а также бывший арбитражный управляющий «Трансаэро» Михаил Котов. Бурдин успел уехать на лечение за рубеж, где находится до сих пор, а Котова в октябре прошлого года отправили в СИЗО.

По данным следствия, подозреваемые продали по заниженной стоимости 113 автомобилей, которые использовала «Трансаэро», слишком дорого арендовали склады с оборудованием, а к тому же могли быть причастны к уничтожению юридической базы документов авиакомпании.

«Трансаэро» признали банкротом в 2017 году. За два года до этого авиакомпания оказалась не в состоянии обслуживать долги, которые уже превысили на тот момент 250 млрд руб. В октябре того года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта у «Трансаэро».

Автор: Артем Филипенок
Теги: «Трансаэро»
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