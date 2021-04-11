В России изменились правила использования маткапитала

В России вступили в силу изменения в правила использования средств материнского капитала. Соответствующий приказ Минтруда был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в конце марта.

Женщины, ранее направившие маткапитал на формирование накопительной части пенсии, могут отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов, чтобы использовать по другим направлениям.

В соответствии с новыми правилами, женщинам дается полгода со дня возврата денег на счет пенсионного фонда, чтобы решить, как ими распорядиться и написать заявление. По истечении шести месяцев можно снова обратиться в пенсионный фонд и попросить продлить срок.

Если женщина так и не решила, на что потратить маткапитал, и не написала заявление в ПФР, то причитающиеся ей деньги по умолчанию пойдут на накопительную пенсию. Это произойдет в течение трех месяцев после истечения полугодового срока, установленного для перевода средств на другие цели.