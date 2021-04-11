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В России изменились правила использования маткапитала

В России вступили в силу изменения в правила использования средств материнского капитала. Соответствующий приказ Минтруда был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в конце марта.

Женщины, ранее направившие маткапитал на формирование накопительной части пенсии, могут отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов, чтобы использовать по другим направлениям.

В соответствии с новыми правилами, женщинам дается полгода со дня возврата денег на счет пенсионного фонда, чтобы решить, как ими распорядиться и написать заявление. По истечении шести месяцев можно снова обратиться в пенсионный фонд и попросить продлить срок.

Если женщина так и не решила, на что потратить маткапитал, и не написала заявление в ПФР, то причитающиеся ей деньги по умолчанию пойдут на накопительную пенсию. Это произойдет в течение трех месяцев после истечения полугодового срока, установленного для перевода средств на другие цели.

Минтруд утвердит правила направления маткапитала на накопительную пенсию
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Российская газета» со ссылкой на Минтруд передает, что раньше отсутствовал порядок действий для того, чтобы мать снова могла использовать средства маткапитала на накопительную пенсию, если раньше отзывала их на другие направления и не воспользовалась.

В 2021 году размер маткапитала составляет 483 882 руб. на первого ребенка, при рождении второго он увеличивается на 155 550 руб. (общая сумма на двух детей — 639 432 руб.). Так как материнский капитал на первого ребенка был введен с 2020 года, семьи, где первый ребенок родился до этого времени, получают капитал на второго ребенка в размере 639 432 руб.

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Эти средства можно направить на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке, образование ребенка, на накопительную пенсию матери, а также на товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации детей-инвалидов из перечня правительства.

Как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд, по состоянию на начало 2021 года ни разу не воспользовались средствами материнского капитала около 2,5 млн семей.

материнский капитал маткапитал накопительная часть пенсии
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