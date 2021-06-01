Швеция последней из скандинавских стран решила смягчить карантин

Со вторника, 1 июня, Швеция вводит небольшое ослабление карантинного режима. Более существенные послабления, если позволит ситуация, ожидаются в июле

Фото: TT News Agency / Reuters

Швеция — единственная в Европе, которая не вводила существенные ограничения весной 2020 года, станет последней скандинавской страной, которая начнет смягчать карантин в 2021 году, пишет Financal Times.

Более свободные карантинные правила начнут действовать в стране с 1 июня. Они коснутся допустимого количества людей на спортивных мероприятиях, концертах на открытом воздухе, в кинотеатрах и на рынка.

Часы работы баров будут продлены. Отрицательный тест на CОVID-19 больше не потребуется для въезда в Швецию из другой скандинавской страны.

Однако, отмечает издание, более широкого послабления ограничений в Швеции раньше июля ждать не стоит.

По данным сайта Worldometers, Швеция занимает 11 место по количеству случаев заражения коронавирусом на 1 млн населения — 105,2 тыс. По относительному числу смертей от COVID страна находится на 33 месте в мире — 1419 на 1 млн жителей.