Россияне поддержали идею привлекать к работе заключенных вместо мигрантов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 73,3 (-0,29) Инвестиции, 31 мая, 14:34
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 89,38 (-0,3) Инвестиции, 31 мая, 14:34
ВОЗ обозначит штаммы коронавируса буквами греческого алфавита Общество, 03:27 Врачи рассказали, надо ли вакцинировать домашних животных от COVID-19 Общество, 03:00 Традиции любви: как проявлять заботу и научить этому детей РБК Стиль и Victory Park, 02:55 В России стала обязательной маркировка мороженого и сыра Бизнес, 02:49 Власти предложили наказывать за шлагбаумы и парковку на спецплощадках Общество, 02:32 Медведев заявил об усталости России от конфронтации с Западом Политика, 02:15 Захарова обвинила Прагу в нарушении Венской конвенции Политика, 01:43 Пыльца, пыль и аллергия: как работают домашние очистители воздуха РБК и Dyson, 01:41 Швеция последней из скандинавских стран решила смягчить карантин Общество, 01:30 Медведев заявил о необходимости уважительного отношения к протестующим Политика, 01:27 Зеленский счел угрозой «реальное союзное государство» России и Белоруссии Политика, 01:27 СМИ назвали причину приостановки выпуска автомобилей на АвтоВАЗе Бизнес, 01:15 Как Россия впервые оставила Швецию без плей-офф на ЧМ по хоккею Спорт, 01:06 Грузия открыла сухопутные границы для иностранцев Общество, 01:00
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Россияне поддержали идею привлекать к работе заключенных вместо мигрантов

Большинству опрошенных ВЦИОМом россиян понравилась идея ФСИН привлекать заключенных для работы на крупных стройках вместо мигрантов, они нашли в ней много положительных сторон
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Большинство россиян поддерживают идею привлекать осужденных на работу в сферах, где обычно трудятся мигранты, и полагают, что заключенные сами предпочтут такой способ отбывать наказание. Такие выводы следуют из результатов опроса (есть у РБК), который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всего идею привлекать к труду заключенных поддержал 71% респондентов, при этом 62% опрошенных полагают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах, а не в колониях. Не согласен с этим предложением 21% участников исследования.

Доводы, которые привели сторонники идеи отправить заключенных на принудительные работы:

  • их работа станет возмещением ущерба пострадавшим — 21%;
  • заключенные смогут «отработать» свои преступления — 21%;
  • они будут приносить пользу обществу — 15%;
  • снизится нагрузка на госбюджет — 13%;
  • работа поможет заключенным исправиться — 10%;
  • заключенные смогут заработать и помочь своим семьям — 10%.

Юристы оценили идею ФСИН заменить трудовых мигрантов заключенными
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Противники этого предложения считают, что:

  • заключенные должны быть изолированы от общества — 17%;
  • они будут плохо работать — 13%;
  • осужденные небезопасны для окружающих — 12%;
  • это будет возвращением во времена ГУЛАГа — 12%;
  • заключенные будут отнимать рабочие места — 9%.
Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам

При этом 9% противников использования труда заключенных отметили, что вопрос зависит от статьи, по которой осужден человек.

Опрос прошел 27 мая 2021 года, в нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

Идею активнее привлекать заключенных к труду вместо мигрантов на значимых государственных проектах 20 мая озвучил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. По его словам, «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия». Отбывающие наказание будут трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, а также получать достойную зарплату, пояснил Калашников. По его мнению, таким способом будет решена трудовая проблема, также «произойдет та самая социализация».

Министр юстиции Константин Чуйченко поддержал эту идею и заявил, что таким образом можно будет создавать исправительные центры на крупных стройках и других объектах. Он отметил, что их создание даст осужденным возможность реализовать право на замену наказания. Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что поддержит инициативу ФСИН, если к процессу подойдут с гуманистической и рационально-коммерческой точек зрения. Титов также добавил, что заключенным должна быть предложена прозрачная и понятная юридическая база для оформления трудовых отношений с соблюдением всех их прав.

В РЖД заявили, что в рамках пилотного проекта совместно со ФСИН могут привлечь до 600 заключенных к работам на железнодорожных сетях Дальнего Востока.

Авторы
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Заключенные ФСИН труд осужденные
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
«Это будет не ГУЛАГ»: зачем ФСИН привлекать осужденных к крупным стройкам
Общество
Минстрой допустил работу заключенных на инфраструктурных стройках
Экономика
В РЖД назвали возможное число заключенных для работ на БАМе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter