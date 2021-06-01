Россияне поддержали идею привлекать к работе заключенных вместо мигрантов

Большинству опрошенных ВЦИОМом россиян понравилась идея ФСИН привлекать заключенных для работы на крупных стройках вместо мигрантов, они нашли в ней много положительных сторон

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Большинство россиян поддерживают идею привлекать осужденных на работу в сферах, где обычно трудятся мигранты, и полагают, что заключенные сами предпочтут такой способ отбывать наказание. Такие выводы следуют из результатов опроса (есть у РБК), который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всего идею привлекать к труду заключенных поддержал 71% респондентов, при этом 62% опрошенных полагают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах, а не в колониях. Не согласен с этим предложением 21% участников исследования.

Доводы, которые привели сторонники идеи отправить заключенных на принудительные работы: