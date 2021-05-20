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Юристы оценили идею ФСИН заменить трудовых мигрантов заключенными

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

При привлечении заключенных к работам могут возникнуть юридические проблемы, предупредил управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов, комментируя идею ФСИН заменить трудовых мигрантов заключенными.

«Мне кажется, могут возникнуть сложности в сфере законодательства. При привлечении заключенных к работам заключается договор, обеспечивается ряд условий, в том числе иногда — проживание», — пояснил Надмитов РБК.

«Принудительные работы — более мягкий вид наказания. Если у осужденного есть положительная характеристика, лишение свободы может быть заменено принудительными работами. Об этом подается соответствующее ходатайство, и дальше заключается договор непосредственно с заказчиком. Главное, чтобы это не превратилось в использование рабского труда, труд адекватно вознаграждался», — считает Надмитов.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

О возможных законодательных сложностях упомянул и юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

«В частности — наличие судимости, в том числе погашенной, не дает возможности работать во всех сферах бюджетных учреждений, где так или иначе происходит работа с детьми. У нас и в школах работают мигранты из разных стран зарубежья, и в различных учреждениях социального обслуживания. И речь не только о мигрантах из Средней Азии, но и Украины, и других мест. Заключенные в силу прямого запрета трудового кодекса не смогут это делать, а работодатели не захотят их брать», — пояснил Кофанов, напомнив, что до 2011 года в России не было запрета на работу с судимостью даже в школах и детских учреждениях.

«Можно себе представить, как реагировали родители, если узнавали, что один из сотрудников, не педагог, работает в детском учреждении. Сейчас, насколько я понимаю, заменить хотят в основном низкоквалифицированный персонал, например уборщиков. Одно дело, когда мы говорим о дворниках на улице, где действительно «отсидел — искупил». Другое дело, когда те же уборщики находятся в учреждениях, где есть дети. Тогда имеет место прямой запрет по трудовому кодексу», — добавил юрист.

Это уже не первая попытка расширить возможности трудоустройства осужденных в России, сообщил РБК управляющий партнер Capital Legal Services Владислав Забродин.

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Он считает, что вопрос о привлечении к труду осужденных, несомненно, требует решения в связи с трудностями заключенных вернуться к нормальной жизни из-за невозможности трудоустройства, что не дает возможность социализироваться.

«Например, по данным ФСИН, за первое полугодие 2020 года 18 187 человек обратились за помощью в поиске работы и только 3933 трудоустроены. Большая часть обратившихся работу не нашли, а это значит, что у них есть риск рецидива», — констатировал Забродин.

По его словам, в последние годы в России уже проводились эксперименты по привлечению осужденных к труду. «Например, в Республике Коми администрация колонии заключила договор об использовании труда заключенных с комбинатом, расположенным на расстоянии 50 км от нее. В результате государство сэкономило средства бюджета на содержание заключенных: все расходы на это взял на себя комбинат. Комбинат смог стабилизировать свои производственные процессы и прекратил трудоустройство трудовых мигрантов», — утверждает Забродин.

Он также отметил, что во время работы осужденные получали зарплату, в три раза превышающую среднюю зарплату по уголовно-исполнительной системе.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил активнее привлекать заключенных к тем работам, на которых сейчас заняты трудовые мигранты. Он пояснил, что «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия». Отбывающие наказание будут трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, а также получать достойную зарплату, рассказал Калашников. По его мнению, таким способом будет решена трудовая проблема, также «произойдет та самая социализация».

ФСИН Заключенные юристы трудоустройство мигранты
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