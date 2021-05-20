Юристы оценили идею ФСИН заменить трудовых мигрантов заключенными

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При привлечении заключенных к работам могут возникнуть юридические проблемы, предупредил управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов, комментируя идею ФСИН заменить трудовых мигрантов заключенными.



«Мне кажется, могут возникнуть сложности в сфере законодательства. При привлечении заключенных к работам заключается договор, обеспечивается ряд условий, в том числе иногда — проживание», — пояснил Надмитов РБК.

«Принудительные работы — более мягкий вид наказания. Если у осужденного есть положительная характеристика, лишение свободы может быть заменено принудительными работами. Об этом подается соответствующее ходатайство, и дальше заключается договор непосредственно с заказчиком. Главное, чтобы это не превратилось в использование рабского труда, труд адекватно вознаграждался», — считает Надмитов.

О возможных законодательных сложностях упомянул и юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

«В частности — наличие судимости, в том числе погашенной, не дает возможности работать во всех сферах бюджетных учреждений, где так или иначе происходит работа с детьми. У нас и в школах работают мигранты из разных стран зарубежья, и в различных учреждениях социального обслуживания. И речь не только о мигрантах из Средней Азии, но и Украины, и других мест. Заключенные в силу прямого запрета трудового кодекса не смогут это делать, а работодатели не захотят их брать», — пояснил Кофанов, напомнив, что до 2011 года в России не было запрета на работу с судимостью даже в школах и детских учреждениях.