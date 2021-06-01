Что изменится в законах в июне

Россиян ждут длинные выходные, размораживание цен на сахар, запрет на экспорт гречки, а также закон, регламентирующий просветительскую деятельность. Главные нововведения — в обзоре РБК

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Праздничные дни

Празднуемый 12 июня День России в этом году выпадает на субботу. В связи с этим россияне, которые работают в режиме пятидневки, официально будут отдыхать 12, 13 и 14 июня.

Просветительская деятельность

С 1 июня 2021 года в России вступает в силу закон о просветительской деятельности. Он вводит само понятие такого рода деятельности и закрепляет право контроля в этой сфере за государственными органами.

Согласно закону, просветительской считается образовательная деятельность за рамками официальных программ. Она включает лекции, презентации, сообщения, в том числе видео и аудио в интернете, контент просветительских порталов и работу «в иных формах, обеспечивающих достижение целей просветительской деятельности».