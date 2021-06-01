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Общество ,  
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Что изменится в законах в июне

Россиян ждут длинные выходные, размораживание цен на сахар, запрет на экспорт гречки, а также закон, регламентирующий просветительскую деятельность. Главные нововведения — в обзоре РБК
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Праздничные дни

Празднуемый 12 июня День России в этом году выпадает на субботу. В связи с этим россияне, которые работают в режиме пятидневки, официально будут отдыхать 12, 13 и 14 июня.

Просветительская деятельность

С 1 июня 2021 года в России вступает в силу закон о просветительской деятельности. Он вводит само понятие такого рода деятельности и закрепляет право контроля в этой сфере за государственными органами.

Согласно закону, просветительской считается образовательная деятельность за рамками официальных программ. Она включает лекции, презентации, сообщения, в том числе видео и аудио в интернете, контент просветительских порталов и работу «в иных формах, обеспечивающих достижение целей просветительской деятельности».

Закон запрещает вести просветительскую деятельность НКО — иностранным агентам. Для сотрудничества с международными организациями образовательным учреждениям Минобрнауки и Минпросвещения должны будут выдавать разрешения.

Какие претензии у ученых к новому закону о просветительской деятельности
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

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Ипотечные каникулы

В июне вступает в силу закон, обязывающий банки объяснять причины отказа в ипотечных каникулах.

Возможность получить отсрочку при оплате ипотечного кредита появилась в России как антикризисная мера весной 2020 года. Заемщик, попавший на фоне пандемии в трудную жизненную ситуацию, может отсрочить платеж максимально на полгода или снизить его размер. Под определение трудной жизненной ситуации подпадает, например, потеря работы или существенное сокращение доходов.

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Фото:Семен Лиходеев/ТАСС

Железнодорожный транспорт

Билеты на поезда с отправлением с 1 июня по 31 августа для детей 10–17 лет предоставляются со скидкой 50%. Похожая акция предусмотрена для многодетных семей: билеты в купе для всех членов таких семей летом будут продаваться со скидкой 20%.

Сахар

1 июня заканчивается действие соглашения о стабилизации цен на сахар. Согласно договоренностям правительства с отраслевыми ассоциациями, производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями, цена за 1 кг сахара не должна была превышать 36 руб. в опте и 46 руб. в рознице.

«Мы сейчас с 1 июня выходим из соглашения по сахару. Но, насколько я понимаю, компании все равно собираются удерживать цены в обозримом будущем, потому что они достаточно понимают последствия», — прокомментировал первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК.

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Бизнес
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Гречка

С 5 июня временно запрещен экспорт гречихи, крупы грубого помола из нее и обрушенного гречневого зерна. Практически вся российская гречка должна остаться на внутреннем рынке. Мера будет действовать до конца лета.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Маркировка

С 1 июня маркировка станет обязательной для мороженого и сыра. А с сентября правила распространятся на остальную молочную продукцию со сроком годности больше 40 дней.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Пчеловодство

29 июня вступает в силу закон «О пчеловодстве». Он призван регулировать отрасль, бороться с фальсификатами, а также защищать пчел от отравления химикатами.

Закон разрешает пчеловодство на землях сельскохозяйственного назначения и других, если это допускается режимом, а также на участках, предоставленных или приобретенных для личного подсобного хозяйства. На каждую пасеку должен быть оформлен ветеринарно-санитарный паспорт.

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Тренды
Фото:Pexels

YouTube

С 1 июня видеохостинг YouTube будет вставлять рекламные ролики во все видео. Ранее реклама появлялась в видеороликах, опубликованных на каналах, подключенных к партнерской программе. Доход всех авторов видео, живущих за пределами США, будет считаться роялти и облагаться налогом согласно американскому законодательству. Все авторы должны до 31 мая предоставить сервису Google AdSense ИНН, наименование юридического лица и коммерческое название. Если эти данные не будут направлены в срок, видеохостинг может удерживать до 24% от доходов с просмотров.

Между Россией и США подписано соглашение, исключающее двойное налогообложение. Если автор из России вовремя предоставит информацию, ставка американского налога будет равна нулю.

YouTube начнет вставлять рекламу во все видео
Технологии и медиа
Фото:Dhiraj Singh / Bloomberg

Чрезвычайные ситуации

С 1 июня в России впервые появятся национальные стандарты информирования населения о ЧС и эвакуации при таких ситуациях.

В документах прописаны порядок информирования через СМИ и другие каналы, этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения граждан, способы эвакуации в зависимости от характера ЧС, правила информирования о компенсационных выплатах пострадавшим, восстановлении утраченных документов и т.д.

Автор
Дарья Минько Дарья Минько
При участии
Анастасия Антипова
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