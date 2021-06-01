Что изменится в законах в июне

Закон запрещает вести просветительскую деятельность НКО — иностранным агентам. Для сотрудничества с международными организациями образовательным учреждениям Минобрнауки и Минпросвещения должны будут выдавать разрешения.
В июне вступает в силу закон, обязывающий банки объяснять причины отказа в ипотечных каникулах.
Возможность получить отсрочку при оплате ипотечного кредита появилась в России как антикризисная мера весной 2020 года. Заемщик, попавший на фоне пандемии в трудную жизненную ситуацию, может отсрочить платеж максимально на полгода или снизить его размер. Под определение трудной жизненной ситуации подпадает, например, потеря работы или существенное сокращение доходов.
Железнодорожный транспорт
Билеты на поезда с отправлением с 1 июня по 31 августа для детей 10–17 лет предоставляются со скидкой 50%. Похожая акция предусмотрена для многодетных семей: билеты в купе для всех членов таких семей летом будут продаваться со скидкой 20%.
1 июня заканчивается действие соглашения о стабилизации цен на сахар. Согласно договоренностям правительства с отраслевыми ассоциациями, производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями, цена за 1 кг сахара не должна была превышать 36 руб. в опте и 46 руб. в рознице.
«Мы сейчас с 1 июня выходим из соглашения по сахару. Но, насколько я понимаю, компании все равно собираются удерживать цены в обозримом будущем, потому что они достаточно понимают последствия», — прокомментировал первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК.
С 5 июня временно запрещен экспорт гречихи, крупы грубого помола из нее и обрушенного гречневого зерна. Практически вся российская гречка должна остаться на внутреннем рынке. Мера будет действовать до конца лета.
С 1 июня маркировка станет обязательной для мороженого и сыра. А с сентября правила распространятся на остальную молочную продукцию со сроком годности больше 40 дней.
29 июня вступает в силу закон «О пчеловодстве». Он призван регулировать отрасль, бороться с фальсификатами, а также защищать пчел от отравления химикатами.
Закон разрешает пчеловодство на землях сельскохозяйственного назначения и других, если это допускается режимом, а также на участках, предоставленных или приобретенных для личного подсобного хозяйства. На каждую пасеку должен быть оформлен ветеринарно-санитарный паспорт.
С 1 июня видеохостинг YouTube будет вставлять рекламные ролики во все видео. Ранее реклама появлялась в видеороликах, опубликованных на каналах, подключенных к партнерской программе. Доход всех авторов видео, живущих за пределами США, будет считаться роялти и облагаться налогом согласно американскому законодательству. Все авторы должны до 31 мая предоставить сервису Google AdSense ИНН, наименование юридического лица и коммерческое название. Если эти данные не будут направлены в срок, видеохостинг может удерживать до 24% от доходов с просмотров.
Между Россией и США подписано соглашение, исключающее двойное налогообложение. Если автор из России вовремя предоставит информацию, ставка американского налога будет равна нулю.
С 1 июня в России впервые появятся национальные стандарты информирования населения о ЧС и эвакуации при таких ситуациях.
В документах прописаны порядок информирования через СМИ и другие каналы, этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения граждан, способы эвакуации в зависимости от характера ЧС, правила информирования о компенсационных выплатах пострадавшим, восстановлении утраченных документов и т.д.