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Новым главой следственного департамента МВД назначили генерала Лебедева

Глава УМВД по Рязанской области сменит на посту начальника Следственного департамента министерства внутренних дел Александра Романова, уволенного после ареста двух его заместителей
Сергей Лебедев
Сергей Лебедев (Фото: МВД РФ)

Начальником следственного департамента МВД и заместителем министра назначен генерал-майор полиции Сергей Лебедев, сообщили два источника РБК в центральном аппарате МВД. После выхода материала указ президента Владимира Путина об этом назначении был опубликован на Официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что одновременно с новым назначением Лебедев освобождается от прежней должности, ему также присвоено специальное звание генерал-майора юстиции.

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До назначения заместителем Владимира Колокольцева Лебедев возглавлял управление МВД по Рязанской области.

В начале апреля президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку начальника следственного департамента МВД генерал-полковника Александра Романова. Вместе с этим его освободили от должности заместителя министра внутренних дел.

В апреле сотрудники СКР совместно с управлением «М» ФСБ РФ задержали двух заместителей Романова, генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского. Впоследствии они были арестованы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия Бирюков и Краковский за вознаграждение перевели под домашний арест владельца Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в незаконном владении тремя земельными участками общей стоимостью 2 млрд руб.

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В биографии Лебедева, опубликованной на сайте рязанского УМВД говорится, что Лебедев родился 2 ноября 1976 года в городе Шацке Рязанской области. В 1998 году он окончил Рязанский институт права и экономики МВД России по специальности «Юриспруденция». После учебы работал следователем в ОВД Шацкого района Рязанской области.

В 2002 году Лебедев возглавил ОВД Чучковского района Рязанской области, а с 2005 года по 2016 год «прошел все ступени карьерной лестницы в Главном следственном управлении при ГУВД Свердловской области, достигнув поста первого заместителя начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области.

В 2016 году он вернулся в Рязанскую область, став заместителем начальника областного УМВД, а в мае 2018 года Лебедев был назначен главой областного МВД.

За время службы он был награжден медалями «За доблесть в службе», «За боевое содружество» и за «За отличие в службе» трех степеней.

Авторы: Дмитрий Серков, Владислав Гордеев
Теги: МВД, Владимир Колокольцев, следственный департамент, Рязанская область ..., Сергей Лебедев
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