Новым главой следственного департамента МВД назначили генерала Лебедева

Глава УМВД по Рязанской области сменит на посту начальника Следственного департамента министерства внутренних дел Александра Романова, уволенного после ареста двух его заместителей

Сергей Лебедев (Фото: МВД РФ)

Начальником следственного департамента МВД и заместителем министра назначен генерал-майор полиции Сергей Лебедев, сообщили два источника РБК в центральном аппарате МВД. После выхода материала указ президента Владимира Путина об этом назначении был опубликован на Официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что одновременно с новым назначением Лебедев освобождается от прежней должности, ему также присвоено специальное звание генерал-майора юстиции.

До назначения заместителем Владимира Колокольцева Лебедев возглавлял управление МВД по Рязанской области.

В начале апреля президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку начальника следственного департамента МВД генерал-полковника Александра Романова. Вместе с этим его освободили от должности заместителя министра внутренних дел.