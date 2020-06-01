СК по Москве получил начальника спустя два года после ухода Дрыманова

С 2018 года Андрей Стрижов руководил столичным управлением СК в качестве исполняющего обязанности его начальника

Андрей Стрижов (Фото: СК РФ)

Начальником Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СК) по Москве назначен Андрей Стрижов, сообщил РБК источник в СК. О назначении Стрижова рассказал и собеседник ТАСС, близкий к следствию.

«Андрей Стрижов указом президента назначен руководителем Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве», — сказал он.

Полковник юстиции Андрей Стрижов в июле 2018 года занял пост исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК по Москве, после того как рапорт об увольнении подал прежний руководитель Александр Дрыманов. Впоследствии Дрыманов был арестован по делу о взятке от криминальных авторитетов.

В 2014 году Стрижов был включен в «список Магнитского».