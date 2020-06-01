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СК по Москве получил начальника спустя два года после ухода Дрыманова

С 2018 года Андрей Стрижов руководил столичным управлением СК в качестве исполняющего обязанности его начальника
Андрей Стрижов
Андрей Стрижов (Фото: СК РФ)

Начальником Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СК) по Москве назначен Андрей Стрижов, сообщил РБК источник в СК. О назначении Стрижова рассказал и собеседник ТАСС, близкий к следствию.

«Андрей Стрижов указом президента назначен руководителем Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве», — сказал он.

Полковник юстиции Андрей Стрижов в июле 2018 года занял пост исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК по Москве, после того как рапорт об увольнении подал прежний руководитель Александр Дрыманов. Впоследствии Дрыманов был арестован по делу о взятке от криминальных авторитетов.

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Александр Дрыманов

В 2014 году Стрижов был включен в «список Магнитского».

«Они также связаны с арестами, судебным преследованием и другими проблематичными действиями, связанными с «болотным делом». Вы помните, в начале 2012 года на Болотной площади прошли демонстрации, а после люди подверглись судебному преследованию <...>. Это факт, что они были вовлечены в «болотное дело», — заявил тогда представитель Госдепа США Джефф Ратке, говоря о заместителе генерального прокурора Викторе Грине и Андрее Стрижове, занимавшем в то время пост следователя СК. По словам Ратке, Гринь и Стрижов были причастны и к делу Магнитского.

Авторы: Дмитрий Серков, Владислав Гордеев, Евгений Калюков
Теги: Следственный комитет
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