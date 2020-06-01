Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 июня

Медики и эксперты предупредили правительство о нехватке средств защиты, в Москве число жертв эпидемии превысило 2,5 тыс. — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 414,8 тыс. (9 035 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 4855 человек (162 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии 175,8 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве за прошлые сутки от коронавируса умерли 76 человек. Таким образом, общее число жертв эпидемии в столице превысило 2,5 тыс.

Врачи, эксперты и благотворители обратились к зампреду правительства Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой принять срочные меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты для медиков. По их оценкам, потребность в респираторах в России закрыта всего лишь на 27%, в перчатках — на 17%, а отечественное производство противочумных костюмов покрывает лишь 11% от необходимого. Эту проблему они требуют решить до начала второй волны эпидемии.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Роспотребнадзор займется изучением возможности заражения коронавирусом от домашних животных. Ведомство начнет работать над этим вопросом после того, как в России выявили первый случай заражения у домашней кошки.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В парках Москвы нанесли разметку для соблюдения посетителями социальной дистанции из-за коронавируса. С 1 июня парки и зеленые зоны в столице открыты для посещения при соблюдении социальной дистанции и графика прогулок.

С 1 июня в России начнется постепенное снятие ограничений на посещение мечетей, которые были закрыты в связи с пандемией коронавируса. При этом в мечетях необходимо соблюдать ряд мер по предотвращению распространения инфекции. Так, прихожане должны соблюдать социальную дистанцию и использовать маску и перчатки. Кроме того, на входе в мечети и молельные залы должны стоять антисептические средства. Людям старше 65 лет или страдающим хроническими заболеванием необходимо рекомендовать воздержаться от посещения молитв.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 5,9 млн человек, более 367 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса всего в мире заразились более 6,1 млн человек, более 372 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлены 1,79 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (514 тыс.), Россия — на третьем, Великобритания — на четвертом (276 тыс.), Испания — на пятом (239,4 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Летальность коронавируса в азиатских странах оказалась, по всей видимости, ниже, чем на Западе. Есть несколько версий, с чем это связано, — среди них генетическая, иммунная, а также связанная с особенностями сердечно-сосудистой системы. Об этих в интервью РБК рассказал врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе, бывший научный советник японских властей Кэнтаро Ивата.

Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций, пишет Financial Times (FT).

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.