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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 июня

Медики и эксперты предупредили правительство о нехватке средств защиты, в Москве число жертв эпидемии превысило 2,5 тыс. — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 414,8 тыс. (9 035 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 4855 человек (162 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии 175,8 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве за прошлые сутки от коронавируса умерли 76 человек. Таким образом, общее число жертв эпидемии в столице превысило 2,5 тыс. 
  • Врачи, эксперты и благотворители обратились к зампреду правительства Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой принять срочные меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты для медиков. По их оценкам, потребность в респираторах в России закрыта всего лишь на 27%, в перчатках — на 17%, а отечественное производство противочумных костюмов покрывает лишь 11% от необходимого. Эту проблему они требуют решить до начала второй волны эпидемии. 

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Роспотребнадзор займется изучением возможности заражения коронавирусом от домашних животных. Ведомство начнет работать над этим вопросом после того, как в России выявили первый случай заражения у домашней кошки. 

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В парках Москвы нанесли разметку для соблюдения посетителями социальной дистанции из-за коронавируса. С 1 июня парки и зеленые зоны в столице открыты для посещения при соблюдении социальной дистанции и графика прогулок. 
  • С 1 июня в России начнется постепенное снятие ограничений на посещение мечетей, которые были закрыты в связи с пандемией коронавируса. При этом в мечетях необходимо соблюдать ряд мер по предотвращению распространения инфекции. Так, прихожане должны соблюдать социальную дистанцию и использовать маску и перчатки. Кроме того, на входе в мечети и молельные залы должны стоять антисептические средства. Людям старше 65 лет или страдающим хроническими заболеванием необходимо рекомендовать воздержаться от посещения молитв.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 5,9 млн человек, более 367 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса всего в мире заразились более 6,1 млн человек, более 372 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлены 1,79 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (514 тыс.), Россия — на третьем, Великобритания — на четвертом (276 тыс.), Испания — на пятом (239,4 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Летальность коронавируса в азиатских странах оказалась, по всей видимости, ниже, чем на Западе. Есть несколько версий, с чем это связано, — среди них генетическая, иммунная, а также связанная с особенностями сердечно-сосудистой системы. Об этих в интервью РБК рассказал врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе, бывший научный советник японских властей Кэнтаро Ивата.
  • Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций, пишет Financial Times (FT).

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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