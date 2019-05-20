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Глава Рособрнадзора призвал не покупать доэкзаменационные задания ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов во время «горячей линии», посвященной государственному экзамену и итоговой аттестации, призвал родителей и школьников не пытаться купить задания ЕГЭ до начала экзамена, так как это невозможно и такие материалы продают только мошенники. Запись трансляции «горячей линии» опубликована на странице ведомства в Youtube.

«Мы за все эти годы избежали утечки материалов. Я еще раз обращаюсь ко всем участникам экзамена, к родителям: не нужно покупать, тратить силы, какие-то деньги, у мошенников якобы экзаменационные задания до начала экзамена. Их нет и не может быть», — сказал Кравцов.

Он также напомнил, что на экзаменах нельзя пользоваться шпаргалками, мобильными телефонами и другими устройствами, так как из-за этого результаты школьников аннулируют.

«Мы все делаем, чтобы экзамен проходил честно. Чтобы ЕГЭ максимально и полно оценивал творческие способности выпускника, поэтому мы убрали тестовую часть и сегодня ЕГЭ представляет собой в основном творческие задания», — добавил Кравцов.

Он отметил, что с 2022 года к обязательным предметам ЕГЭ планируется добавить иностранный язык, и не исключил, что этот экзамен могут разделить на базовый и профильный уровни. Для выпускников 9-го класса, проходящих ГИА, тестирование по иностранному языку в обязательном порядке пока вводить не будут.

В марте Минпросвещения утвердило сроки основного периода проведения ЕГЭ — с 27 мая по 1 июля. Досрочно экзамен можно сдать с 20 марта по 10 апреля. Резервные дни для сдачи ЕГЭ назначены с 17 июня по 1 июля, а дополнительный период пройдет с 3 по 20 сентября.

Теги: Рособрнадзор, ЕГЭ, ГИА, «горячая линия»
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