СМИ сообщили о планах ГИБДД упростить легализацию автотюнинга

ГИБДД намерена упростить легализацию конструктивной переработки автомобилей и включить ее в категорию госуслуг. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, в настоящее время автоинспекция занимается разработкой нормативной базы для введения изменений.

Сейчас процедура согласования изменений в конструкцию машины требует нескольких визитов в ГИБДД и испытательные лаборатории, а ее цена доходит до нескольких десятков тысяч рублей. Предполагается, что после введения новых правил прийти в автоинспекцию нужно будет один раз, из документов потребуются только сертификат на добавленное оборудование и заявление-декларация о его установке.

После проверки технадзора (соблюдение требований по массе и габаритам и несколько других параметров) владелец получит свидетельство о соответствии машины требованиям безопасности, на основании которого будут внесены изменения в паспорт транспортного средства.

КоАП предусматривает для автовладельцев, не согласовавших тюнинг машины, наказание в виде штрафа в 500 руб. в первый раз, инспектор может также потребовать устранить изменения в десятидневный срок. При повторном нарушении может быть назначено наказание вплоть до ​административного ареста и снятия транспортного средства с регистрации.

Летом 2016 года депутат Госдумы Александр Романович обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой упростить процедуру легализации тюнинга.