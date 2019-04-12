Медведев утвердил правила автотюнинга

Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей. В пояснении к нему указывается, что раньше процесс был «сложным, запутанным и дорогостоящим», а теперь станет «прозрачным и понятным».
В соответствии с постановлением вносить изменения в конструкцию автомобиля можно будет после получения разрешения в Госавтоинспекции. Чтобы добиться его, необходимо предоставить документы, среди которых заключение технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией.
Перечислены и причины, по которым автовладельцу может быть отказано в тюнинге. Речь, в частности идет об изменениях, которые приведут к уничтожению идентификационного номера, изменению базы, увеличению разрешенной максимальной массы, замене кузова, кабины или шасси частями, которые не предусмотрены маркой транспортного средства.
Уже после внесения изменений в конструкцию машина отправляется на осмотр в ГАИ, которая по его итогам выдает свидетельство или отказывает в его выдаче.О намерении упростить легализацию автотюнинга в ГИБДД говорили еще несколько лет назад. Там указывали, что существовавшая процедура слишком сложная, а ее цена доходила до нескольких десятков тысяч рублей. В дорожной полиции предлагали сократить число визитов в ГАИ до одного, а перечень необходимых документов ограничить сертификатом на добавленное оборудование и заявлении о его установке.