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Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
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Медведев утвердил правила автотюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, который утверждает правила внесения изменения в конструкцию автомобилей (тюнинга). Утверждается, что он упростит ситуацию для владельцев машин
Фото: DPA/TASS

Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей. В пояснении к нему указывается, что раньше процесс был «сложным, запутанным и дорогостоящим», а теперь станет «прозрачным и понятным».

В соответствии с постановлением вносить изменения в конструкцию автомобиля можно будет после получения разрешения в Госавтоинспекции. Чтобы добиться его, необходимо предоставить документы, среди которых заключение технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией.

Перечислены и причины, по которым автовладельцу может быть отказано в тюнинге. Речь, в частности идет об изменениях, которые приведут к уничтожению идентификационного номера, изменению базы, увеличению разрешенной максимальной массы, замене кузова, кабины или шасси частями, которые не предусмотрены маркой транспортного средства.

Уже после внесения изменений в конструкцию машина отправляется на осмотр в ГАИ, которая по его итогам выдает свидетельство или отказывает в его выдаче.

О намерении упростить легализацию автотюнинга в ГИБДД говорили еще несколько лет назад. Там указывали, что существовавшая процедура слишком сложная, а ее цена доходила до нескольких десятков тысяч рублей. В дорожной полиции предлагали сократить число визитов в ГАИ до одного, а перечень необходимых документов ограничить сертификатом на добавленное оборудование и заявлении о его установке.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Дмитрий Медведев, ГИБДД
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