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Главе Донецкой обл. Б.Колесникову грозит до 12 лет тюрьмы
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Главе Донецкой обл. Б.Колесникову грозит до 12 лет тюрьмы
Общество, 01 июн 2005, 06:05
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Главе Донецкой обл. Б.Колесникову грозит до 12 лет тюрьмы
Главное следственное управление генеральной прокуратуры Украины закончило досудебное следствие по уголовному делу председателя Донецкого областного совета Бориса Колесникова, сообщила РБК пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Б.Колесникову предъявлено обвинение в вымогательстве передачи права на имущество по предварительному сговору группой лиц, с использованием служебного положения, с угрозой убийством, что нанесло имущественный ущерб в особо крупных размерах (ч.4 ст.189 Уголовного кодекса), а также в злоупотреблении властью, что повлекло тяжкие последствия (ч.2 ст.364 УК).

Ч.4 ст.189 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, ч.2 ст.364 - от 5 до 8 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу после ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами дела.

Б.Колесников был задержан 6 апреля 2005г. в Киеве и арестован 8 апреля с.г. по решению суда. Ему инкриминируется вымогательство акций ОАО "Торговый центр "Белый лебедь" в Донецке. После задержания Б.Колесникова его сторонники разбили палаточные городки в Донецке и Киеве - они считают, что власти преследуют Колесникова по политическим мотивам. На выборах президента Украины Колесников поддерживал проигравшего кандидата Виктора Януковича.

Кстати, сам В.Янукович также побывал 13 мая в Генпрокуратуре по этому делу, правда, в качестве свидетеля. После этого он назвал действия прокуратуры политическим заказом и наказанием за инакомыслие, обвинив новые власти страны в преследовании его сторонников и пообещав организовать всеукраинскую акцию протеста в том случае, если Б.Колесников не будет освобожден.

Кроме того, вчера во второй половине дня был задержан возможный виновник передачи заведомо ложного сообщения о предполагаемом взрыве на Киевской ГЭС. Им оказался начальник отдела борьбы с организованной преступностью Управления МВД Украины на Юго-Западной железной дороге Валерий Скорбут.

Напомним, что 13 апреля этого года в милицию поступил телефонный звонок: анонимный информатор сообщил о заминировании 40 рефрижераторных железнодорожных вагонов, размещенных вблизи дамбы Киевской ГЭС, и намерении подорвать их в случае дальнейшего содержания под стражей главы Донецкого областного совета Бориса Колесникова. При выезде работников МВД и СБУ на место события было установлено, что взрывных материалов и устройств в пустых вагонах нет.

Теги: Генпрокуратура , Колесников , УК , Украина , тяжкое последствие
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