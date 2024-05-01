В Киргизии отменили шествие «Бессмертного полка» из-за угроз безопасности
В Киргизии отменили шествие «Бессмертного полка», сообщило МВД республики.
«Министерство внутренних дел Киргизской Республики информирует о том, что в целях обеспечения общественного порядка и безопасности предпринимает комплекс мер, направленных на предупреждение и исключения рисков нарушений правопорядка и совершения преступлений в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении.
Решение об отмене шествия принято из-за угроз общественной безопасности, пояснили там.
В прошлом году в шествии «Бессмертного полка» 9 мая в Бишкеке участвовали более 12 тыс. человек.
В России в этом году акция «Бессмертный полк» также не состоится из-за соображений безопасности.
В 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила 9 мая в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате. В 2023 году организаторы также приняли решение отказаться от проведения традиционного шествия.
В некоторых российских регионах, в частности в Крыму, Курской, Рязанской, Брянской, Псковской областях, отменили парад Победы 9 мая. На парад в Москве нельзя будет пронести вейпы, воздушные шары, флаги, дроны, оружие и бронежилеты. На Красную площадь также не пустят с велосипедом или самокатом. Кроме того, в этом году запрещено проносить жидкости любого объема.
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