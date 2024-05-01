 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Киргизии отменили шествие «Бессмертного полка» из-за угроз безопасности

МВД: в Киргизии отменили шествие «Бессмертного полка» из-за угроз безопасности
Решение об отмене шествия принято из-за угроз общественной безопасности, пояснили в МВД. В России в этом году акция «Бессмертный полк» также не состоится
Участники акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; в Бишкеке, 2023 год
Участники акции «Бессмертный полк» в Бишкеке, 2023 год (Фото: Михаил Дудин / Sputnik / РИА Новости)

В Киргизии отменили шествие «Бессмертного полка», сообщило МВД республики.

«Министерство внутренних дел Киргизской Республики информирует о том, что в целях обеспечения общественного порядка и безопасности предпринимает комплекс мер, направленных на предупреждение и исключения рисков нарушений правопорядка и совершения преступлений в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении.

Решение об отмене шествия принято из-за угроз общественной безопасности, пояснили там.

На парад Победы запретили проносить вейпы, флаги и воздушные шары
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В прошлом году в шествии «Бессмертного полка» 9 мая в Бишкеке участвовали более 12 тыс. человек.

В России в этом году акция «Бессмертный полк» также не состоится из-за соображений безопасности.

В 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила 9 мая в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате. В 2023 году организаторы также приняли решение отказаться от проведения традиционного шествия.

В некоторых российских регионах, в частности в Крыму, Курской, Рязанской, Брянской, Псковской областях, отменили парад Победы 9 мая. На парад в Москве нельзя будет пронести вейпы, воздушные шары, флаги, дроны, оружие и бронежилеты. На Красную площадь также не пустят с велосипедом или самокатом. Кроме того, в этом году запрещено проносить жидкости любого объема.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Киргизия Бессмертный полк
Материалы по теме
В центре Москвы ограничат работу магазинов и кафе в связи с парадом 9 мая
Бизнес
В Москве перекроют движение в центре и переходы из-за репетиции парада
Общество
Маршрут «Бессмертного полка» в Кишиневе изменят из-за уступки ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Маск согласился с тем, что Украине следовало заключить мир в Стамбуле Политика, 15:26
В Москву доставили первый Tesla Cybertruck Технологии и медиа, 15:22
Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло до 24 Общество, 15:13
Грузинский боксер заявил о попытке подкупа перед финалом ЧЕ с россиянином Спорт, 15:03
Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз россиянам на неопределенный срок Общество, 14:55
В Дубае закрыли дело Промеса о ДТП Спорт, 14:53
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 14:45
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В Воздушных силах Украины допустили появление первых F-16 «после Пасхи» Политика, 14:44
На Ставрополье возбудили дело после гибели лошадей на конном заводе Общество, 14:17
Игрок ЦСКА пропустит финал молодежного Кубка Азии ради матча с «Зенитом» Спорт, 14:16
В Киргизии отменили шествие «Бессмертного полка» из-за угроз безопасности Общество, 14:14
В Германии сожгли летний домик главы Rheinmetall Политика, 13:52
В Японии произошел пожар в машинном зале АЭС Общество, 13:35
Капитан «Динамо» перешел в «Спартак» Спорт, 13:35