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Полиция Нью-Йорка начала штурм захваченного студентами «Гамильтон-холла»

Полиция начала штурм захваченного студентами кампуса Колумбийского университета
Пропалестинские студенты захватили «Гамильтон-холл» накануне, после того, как полиция разогнала палаточный городок на территории университета. В итоге здание было взято штурмом, задержанных выводили со связанными руками
Фото: Caitlin Ochs / Reuters
Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Полиция Нью-Йорка оцепила территорию вокруг кампуса «Гамильтон-холл» Колумбийского университета США (Columbia University) и приступила к штурму здания, которое ранее было захвачено пропалестинскими активистами и студентами, передает Reuters.

«Мы зачищаем это место», — кричали полицейские, подходя к забаррикадированному входу в «Гамильтон-холл». После этого они приступили к штурму кампуса.

Как отмечает The Washington Post, десятки полицейских в защитном снаряжении проникли в здание с помощью лестниц через окно второго этажа. После этого начались массовые задержания: протестующих выводили из кампуса со связанными стяжками руками. По данным The New York Times, всего в «Гамильтон-холле» было до 60 протестующих, сколько из них были задержаны неизвестно.

Колумбийский университет пригрозил исключить захвативших корпус студентов
Политика
Фото:Mary Altaffer / Reuters

Пропаллестинские активисты захватили кампус Колумбийского университета накануне, после того, как полиция разогнала палаточный лагерь и задержала около 30 студентов. Представитель университета Бен Чанг после этого пригрозил участвующим в акции студентам отчислением, а представитель активистов настаивал, что к их требованиям не прислушивались.

Протесты в США усилились на фоне одобрения поставки помощи Израилю. Волну студенческих демонстраций спровоцировало задержание полицией 108 человек при разгоне палаточного лагеря на территории Колумбийского университета 19 апреля. В итоге за последнюю неделю по всей стране были арестованы свыше 1000 студентов, сообщала The Washington Post.

Война в секторе Газа продолжается с 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС атаковало приграничные регионы Израиля, одновременно нанося массированные ракетные удары и захватывая заложников. В ответ Израиль объявил ХАМАС войну и начал в секторе Газа наземную операцию. По последним данным Минздрава Палестины, в ходе боевых действий погибли свыше 34 тыс. палестинцев, ранены почти 78 тыс. 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Нью-Йорк штурм полиция Колумбийский университет США Палестина
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