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Колумбийский университет пригрозил исключить захвативших корпус студентов

Колумбийский университет США пригрозил исключением захватившим корпус студентам
После разгона палаточного лагеря и задержания около 30 студентов, протестовавших против войны в секторе Газа, активисты захватили Гамильтон-холл в Колумбийском университете. Руководство учебного заведения пригрозило им отчислением
Фото: Mary Altaffer / Reuters
Фото: Mary Altaffer / Reuters

Колумбийский университет США (Columbia University) пригрозил исключить пропалестинских активистов, которые захватили несколько корпусов здания университета, включая Гамильтон-холл, где располагается учебный колледж, передает Reuters.

Как отмечает агентство, студенты разбили окна и оккупировали Гамильтон-холл вскоре после полуночи 30 апреля (разница во времени между Нью-Йорком и Москвой — 7 часов. — РБК), где развернули баннер с надписью «Хиндс-холл» (Hinds-hall), символически переименовав здание в честь шестилетнего палестинского ребенка, убитого в секторе Газа.

Кроме этого, протестующие заблокировали вход в корпус различной мебелью, взялись за руки, образуя баррикаду, и скандировали пропалестинские лозунги.

Представитель университета Бен Чанг заявил, что студенты решили обострить «неприемлемую ситуацию» и что главным приоритетом учебного заведения являются безопасность и порядок. «Работа университета не может бесконечно прерываться протестующими, нарушающими правила. Продолжение подобных действий повлечет за собой очевидные последствия», — сказал Чанг, уточнив, что речь идет об отчислении.

Один из ведущих переговорщиков со стороны манифестантов Махмуд Халил подтвердил Reuters, что представители университета связались с ним через посредников, чтобы выяснить требования. «Как только они решат вернуться за стол переговоров, мы сможем поговорить о требованиях. Эти студенты чувствовали себя обиженными и брошенными администрацией, потому что она не прислушивалась к их требованиям, поэтому им пришлось поступать по-другому», — пояснил Халил.

По данным The New York Times (NYT), Гамильтон-холл в настоящее время занимает до 60 протестующих. Перед непосредственным захватом здания полиция задержала около 30 студентов, которые отказались покинуть палаточный лагерь, разбитый на территории университета, отмечает газета. «Атмосфера [в этом лагере] была враждебной по отношению к еврейским студентам, и в нашем кампусе нет места антисемитизму», — объяснял действия полиции член попечительского совета при университете Дэйв Болик.

В США больше 700 студентов задержали из-за пропалестинских протестов
Политика
Фото:Gonzalo Fuentes / Reuters

Протесты в США усилились на фоне одобрения поставки помощи Израилю. Волну студенческих демонстраций спровоцировало задержание полицией 108 человек при разгоне палаточного лагеря на территории Колумбийского университета 19 апреля. В итоге за последнюю неделю по всей стране были арестованы свыше 1000 студентов, сообщала The Washington Post.

Как пишет WP, некоторые протесты проходят мирно, некоторые сопровождаются столкновениями протестующих друг с другом. При этом часть университетов обратились за помощью к полиции из-за многочисленных сообщений о проявлениях ненависти, антисемитских высказываниях и насилии. В некоторых университетах происходили стычки полиции и протестующих. Правоохранительные органы сообщали о применении «химических раздражителей» и электрошокера.

Война в секторе Газа продолжается с 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС атаковало приграничные регионы Израиля, одновременно нанося массированные ракетные удары и захватывая заложников. В ответ Израиль объявил ХАМАС войну и начал в секторе Газа наземную операцию.

По последним данным Минздрава Палестины, в ходе боевых действий погибли свыше 34 тыс. палестинцев, ранены почти 78 тыс. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини на прошлой неделе заявил, что число погибших в секторе Газа детей за последние шесть месяцев превышает количество детей, погибших в конфликтах по всему миру за последние четыре года.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
студенты Университет Колумбийский университет Нью-Йорк США отчисление Израиль Палестина сектор Газа
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