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BI объяснил снижение доли работающих мужчин в США ростом наркозависимых

BI: снижение доли работающих мужчин в США связано с рецессией и наркотиками
Серия рецессий, глобализация, и рост числа мужчин-домохозяев и наркозависимых привели к рекордному падению доли работающих мужчин в США, пишет BI. Кроме этого, статистика США перестала учитывать тех, кто перестал искать работу
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Доля работающих мужчин трудоспособного возраста в США снизилась примерно с 96% в 1950-х годах до 86%, что может быть связано с сочетанием различных факторов — от рецессии до глобализации и роста уровня наркозависимости, пишет Business Insider (BI) со ссылкой на опрошенных экспертов и собственный анализ.

Портал приводит данные Бюро статистики труда США, согласно которым, в начале 1950-х годов до 96% американских мужчин трудоспособного возраста в возрасте от 25 до 54 лет работали полный или неполный рабочий день. По состоянию на март этого года трудоустроены были уже лишь 86% американских мужчин трудоспособного возраста.

Как отмечает портал, это можно объяснить в том числе кризисами, которые происходили в США за этот период. Так, после рецессии 1953 году доля работающих трудоспособных мужчин в США пала с 96% до 92,8%. Затем резкий спад наблюдался во время кризиса 2008 года (с 88% до 80,6%), а также во время пандемии COVID-19 (до 78%). Тем не менее после каждого из кризисов доля работающих мужчин постепенно восстанавливалась, однако в последнее время и эта тенденция начала ухудшаться.

«В последние десятилетия снижение доли работающих, как правило, сопровождало рецессию — эта доля падала, а затем не восстанавливалась полностью», — рассказала BI экономист Федерального резервного банка Миннеаполиса Эбигейл Возняк.

Она пояснила, что даже когда экономика восстанавливается, некоторые профессии не достигают прежнего уровня занятости, в том числе из-за меньших зарплат, которые предлагают за такую работу. Учитывая, что мужчины исторически доминировали в рабочей силе, именно они приняли на себя основную тяжесть этих воздействий, отметила Возняк.

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Фото:Zuma / ТАСС

Кроме этого, пишет BI, Бюро статистики труда США не учитывает мужчин, которые по ряду причин вообще перестали искать работу, что может способствовать более низкому проценту мужчин в составе рабочей силы. Так, если в 1950 году около 97% мужчин трудоспособного возраста имели работу или активно ее искали, то по состоянию на январь 2024 года этот показатель упал примерно до 89%.

Также, если сравнивать с 1960 годом, то тогда только 455 тыс. рабочих получали пособия социального обеспечения по инвалидности, тогда как в 2022-м это число составило 7,6 млн человек, в том числе около 1,3 млн мужчин в возрасте от 25 до 54 лет. Отчасти это можно объяснить ростом и старением населения, однако свою роль сыграла и сложная ситуация на рынке труда, указывает портал.

«Что заставляет людей подавать заявление на получение инвалидности, во многих случаях — это повторяющаяся потеря работы и неспособность найти новую работу», — заявил экономист Массачусетского технологического института Дэвид Аутор. По его словам, многие люди, который подают такое заявление, на самом деле хотели бы работать, но их просто не берут.

Кроме этого, одной из причин снижение доли работающих мужчин BI называет возросший уровень зависимости, связанный с продолжающийся эпидемией опиоидов в США. Экономист Института экономической политики (EPI) Элиза Гулд также указала на рост мужчин-заключенных, которые с трудом адаптируются в общество.

Среди других причин портал называет снижение количества военнослужащих с более 3 млн в 1970 годы до нынешних 1,5 млн, рост доли мужчин-аспирантов и мужчин-домохозяев, ухаживающих за детьми или пожилыми родителями.

Опиоидная эпидемия США продолжается с конца 1990-х годов, однако употребление таких наркотиков резко выросло после начала пандемии COVID-19. По данным Управления по борьбе с наркотиками (DEA) и Министерства внутренней безопасности, с 2020 года в США было конфисковано более 100 млн фунтов фентанила (45,4 млн кг) и 150 млн таблеток с этим опиоидом.

Борьба с фентаниловым кризисом стала одной из главных тем обсуждения на саммите президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в ноябре 2023 года в Сан-Франциско. По итогам переговоров Байден заявил о готовности Китая преследовать химические компании, производящие прекурсоры этого опасного опиоида. А в конце января 2024 года США и КНР запустили совместную рабочую группу для решения этой проблемы.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
мужчины США работа наркотики глобализация рецессия
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