В США россиянина заподозрили в отмывании $150 млн

Россиянина Феликса Медведева, проживающего в Джорджии, обвиняют в отмывании денег. По версии следствия, он незаконно через созданные для этого фирмы перевел $150 млн

Минюст США (Фото: Alexander Drago / Reuters)

Проживающего в США россиянина Феликса Медведева обвинили в отмывании денег и ведении бизнеса без лицензий, говорится в сообщении американского Минюста.

«Медведев, предположительно, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более $150 млн. Такого рода преступные действия представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы», — заявил прокурор США Райан Бьюкенен.

41-летний Медведев, проживающий в штате Джорджия, зарегистрировал там восемь компаний, чтобы осуществить перевод указанной выше суммы серией из 1,3 тыс. транзакций с нескольких банковских счетов. Компании не имели стандартных деловых расходов и сотрудников. Часть денег, $65 млн, пошла на покупку иностранных золотых слитков, указал прокурор.

В апреле власти США арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина из Майами по обвинению в участии в схеме по обходу антироссийских санкций на $150 млн. Минюст сообщил, что он вместе с сообщником, жителем штата Флорида Джоном Унсаланом, в течение трех лет участвовал «в схеме с целью обхода американских санкций, введенных в отношении олигарха Сергея Курченко» — закупали для двух «связанных с Курченко» компаний сталеплавильные материалы на указанную выше сумму.

Курченко — гражданин Украины. После Евромайдана он переехал в Белоруссию, а затем в Россию. Как утверждает Служба безопасности Украины, он получил российское гражданство в нарушение украинского законодательства. При президенте Викторе Януковиче Курченко был одним из богатейших людей Украины и считался одним из крупнейших в стране торговцев углеводородами. Под западными санкциями он с апреля 2022 года.