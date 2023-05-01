Клишас раскритиковал идею обязать студентов работать по распределению

Проект об обязательном распределении студентов-бюджетников после окончания обучения внес парламент Татарстана. Перед его принятием стоит проверить спрос на специалистов, если он есть, нужно проводить целевой набор, считает Клишас

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Перед тем как принимать поправки к закону «Об образовании», обязывающие студентов-бюджетников отрабатывать три года по распределению, нужно проверить спрос на выпускников по специальностям. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем телеграм-канале.

Парламентарий предложил убедиться, что в стране есть сформированный и научно обоснованный запрос на определенных специалистов.

«Если это так и такой запрос со стороны государства есть, то нужно проводить целевой набор, который позволит ребятам из регионов, в том числе из глубинки, поступать и проходить обучение в лучших вузах страны с гарантией последующего трудоустройства», — написал Клишас.

Законопроект с соответствующими поправками 27 апреля внес в Госдуму Государственный совет (парламент) Республики Татарстан. Авторы документа предложили обязать студентов-бюджетников отрабатывать три года по распределению, а в случае отказа — возмещать расходы. Принимать студентов на обучение за счет государства предлагается при условии, что они заключат соглашение о дальнейшем трудоустройстве по получаемой ими квалификации.

При этом вопрос о трудоустройстве авторы инициативы предлагают решать не позднее, чем за четыре месяца до окончания обучения. Распределением в соответствии с документом должна заниматься специальная комиссия, созданная руководством учебных заведений.

В пояснительной записке к законопроекту авторы указали, что государство выделяет значительные средства на обучение студентов на бюджете. Они полагают, что нововведения позволят обеспечить молодых специалистов работой, а предприятия ОПК и других отраслей — необходимыми кадрами.

Практика распределения студентов после окончания обучения в вузе существовала в Советском Союзе. В Госдуме уже предлагали вернуться к ней. В 2018 году соответствующий законопроект внес депутат «Единой России» Сергей Вострецов. Он предусматривал обязательные отработки на предприятиях с государственным участием для выпускников-бюджетников на срок от четырех до пяти лет. Отказавшихся предлагали обязывать возмещать государству расходы на обучение.