Студентов-бюджетников предложили обязать работать 3 года по распределению

В Думу внесли законопроект о работе по распределению для студентов-бюджетников

В случае отказа их предложено обязать возмещать расходы государства на обучение. Авторы законопроекта связывают свои поправки с острой потребностью предприятий ОПК в работниках

Фото: РИА «Новости»

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается обязать студентов-бюджетников отрабатывать три года по распределению, а в случае отказа — возмещать расходы государства на обучение. Документ, подготовленный Государственным советом (парламентом) Татарстана, вносит изменения в закон «Об образовании». Он размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Авторы инициативы предлагают осуществлять прием студентов «на бюджет» с условием, что они заключат соглашение о дальнейшем трудоустройстве по получаемой ими квалификации.

Вопрос о работе выпускников-бюджетников в случае принятия закона должен будет решаться не позднее, чем за четыре месяцы до окончания обучения. Распределением будет заниматься специальная комиссия, созданная руководством учебных заведений, говорится в законопроекте.

Для отдельных категорий студентов-бюджетников в документе предусмотрена возможность распределения по месту жительства. Так, получить работу рядом с домом смогут инвалиды первой и второй группы, те, у кого есть родственник с инвалидностью, беременные женщины и их супруги, а также родители детей до 3 лет.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что государство выделяет значительные средства на обучение студентов «на бюджете». Поправки позволят обеспечить молодых специалистов работой, а предприятия ОПК и других отраслей — необходимыми кадрами.

В документе приводятся данные Минтруда Татарстана, согласно которым, сейчас в республике заявлено свыше 40 тыс. вакантных мест. Кроме того, указывают авторы инициативы, с конца 2022 года стала острой потребность в работниках на предприятиях ОПК — сейчас она составляет около 5,5 тыс человек.

«В Республике Татарстан общая потребность отраслей промышленности и торговли в подготовке кадров по всем уровням образования на 2024–2030 годы составляет 91,8 тыс. чел., в том числе по подготовке специалистов со средним профессиональным образованием: квалифицированных рабочих — 54,3 тыс. человек, специалистов среднего звена — 16,8 тыс. человек; с высшим образованием — 20,7 тыс. человек», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Госдуме не впервые предлагают вернуться к советской практике распределения студентов после обучения. В 2018 году с подобной инициативой уже выступали в «Единой России». Тогда обязательная отработка предлагалась на срок от 4 до 5 лет в зависимости от формы обучения на предприятиях с государственным участием для выпускников-бюджетников. Кроме того, законопроект тоже содержал предложение требовать от студентов возмещения средств государству в случае отказа работать по распределению.