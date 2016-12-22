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В Думу внесли проект закона об обязательном распределении после вуза
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В Думу внесли проект закона об обязательном распределении после вуза
Политика, 15:42
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В Думу внесли проект закона об обязательном распределении после вуза
Выпускников бюджетных отделений высших учебных заведений могут обязать отработать в госкомпаниях срок, равный сроку их обучения. Такую инициативу внесли в понедельник в Госдуму
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Законопроект об обязательном распределении выпускников в госкомпании после окончания учебы в вузах внесен на рассмотрение Госдумы. Документ размещен в базе законопроектов на сайте учреждения, его автором выступил депутат «Единой России» Сергей Вострецов.

Из текста следует, что гражданин, который поступил на обучение в вуз за счет бюджетных средств, после окончания учебы обязан будет «проработать по своему образованию и квалификации в государственном учреждении», не менее 50% в уставной доле которого должно принадлежать Российской Федерации.

Количество лет, которое выпускник обязан после этого отработать в госкомпании, равняется длительности обучения в вузе: четыре года для обучавшихся по программам бакалавриата, пять лет для тех, кто обучался по программам специалитета, и не менее шести лет, если обучение проходило по программам магистратуры.

В том случае если выпускник вуза отказывается работать в госкомпании по полученной специальности, его обязуют «возместить в полном объеме» расходы федерального бюджета на его обучение, говорится в тексте законопроекта.

Из пояснительной записки к документу следует, что этот законопроект направлен на то, чтобы решить «первоочередную проблему отсутствия опыта работы и стажа» у выпускников и в целом помочь решить проблему их трудоустройства.

«Больше половины выпускников высших учебных заведений не могут трудоустроиться из-за отсутствия опыта работы», — подчеркивается в пояснительной записке.

Инициатива также призвана решить проблему трудоустройства призывников, которые теряют квалификацию за время прохождения службы, а также в целом повлиять на отраслевые министерства, которые не планируют, сколько специалистов им нужно получить.

Автор инициативы также рассчитывает, что новый закон станет основанием для ряда отраслевых министерств — Минобразования, Минздрава, а также для министерств культуры, промышленности, труда, регионального развития и других — «планировать государственный заказ» на подготовку специалистов в своих отраслях, подобно тому, как это делает Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ и ФСО.

Как отмечает автор законопроекта, из них «никто не учитывает и не планирует», сколько необходимо выпустить специалистов для каждой отрасли по тем или иным специальностям, чтобы они были обеспечены рабочими местами, и не собирает статистику о том, на какую профессию устроился выпускник, работает ли он по специальности, на которую учился.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Госдума , законопроект , образование
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