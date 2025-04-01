Американка случайно отдала куртку с лотерейным билетом на $2,5 млн

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Жительница Пенсильвании Милдред Симонерилуто случайно пожертвовала благотворительной организации куртку, в которой лежал победивший лотерейный билет на $2,5 млн. Об этом 76-летняя женщина рассказала местному телеканалу WTAE, передает ABC.

Женщина пояснила, что отдала организации Vietnam Veterans of America не только куртку, но и другую одежду. Организация рассылает полученные вещи по всей территории США и за ее пределами. Срок действия лотерейного билета Cash 5 с выигрышными номерами 14, 22, 33, 35, 38 истекает через месяц, 8 мая. В Пенсильванской лотерейной компании пояснили, что для получения выигрыша женщине необходимо предъявить билет.

«Что еще я могу сделать? Громко плакать и надеяться, что произойдет что-то позитивное», — призналась женщина.

Москвич Александр в этом году купил 100 лотерейных билетов и вспомнил о них, когда получил сообщение о выигрыше почти 12 млн руб.

В России в прошлом году появилось 1123 новых лотерейных миллионера, то есть по 22 лотерейных миллионера в неделю, сообщили в «Столото». Всего россияне выиграли свыше 56 млрд руб. Количество покупок лотерейных билетов в России по итогам 2024 года выросло на 30% относительно 2023-го, подсчитали аналитики «Чек Индекса». Обычно на одну покупку приходится два-три лотерейных билета.