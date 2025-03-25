Москвич забыл о покупке 100 лотерейных билетов и выиграл почти ₽12 млн
Житель Москвы купил 100 лотерейных билетов и вспомнил о них, когда получил сообщение о выигрыше почти 12 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе «Национальной лотереи».
«11 890 522 руб. — именно такой суперприз выиграл столичный предприниматель Александр, купив 100 билетов лотереи «Великолепная 8» по 80 руб.», — говорится в сообщении.
Как рассказал сам Александр, на полученные от выигрыша деньги он планирует купить собственную квартиру.
Количество покупок лотерейных билетов в России по итогам 2024 года выросло на 30% относительно 2023 года. Эксперты «Чек Индекса» связывают рост спроса на билеты с их активным продвижением со стороны бизнеса.
Ранее, 9 марта, шестеро россиян выиграли в лотерее «Мечталлион» более 16,6 млн руб., еще 17 жителей страны выиграли по 1 млн руб. Розыгрыш был приурочен к 8 Марта.
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