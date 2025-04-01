У экс-замглавы краснодарского МЧС изъяли имущество на 360 млн руб.

Бывший замглавы владел более чем 50 объектами недвижимости и более 30 автомобилями. Он проходит по делу об организации покушений на убийство и умышленного уничтожения чужого имущества

Сергей Симоненко (Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю)

По требованию Генпрокуратуры у бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко изъяли «коррупционные активы» на сумму почти 360 млн руб., сообщило надзорное ведомство. Решение вынес Краснодарский краевой суд.

«Фактически работник МЧС являлся владельцем 55 объектов недвижимости, в том числе коммерческих, а также 32 дорогостоящих автомобилей, на приобретение которых потратил более 300 млн руб.», — сказано в сообщении.

Симоненко, работая в МЧС, «использовал свое служебное положение для незаконного обогащения», отметили в Генпрокуратуре. Чтобы скрыть это, он оформлял приобретаемое имущество на родственников и доверенных лиц.

Кроме того, он не предотвратил конфликт интересов из-за того, что его племянник получил пост замначальника одного из отделов краевого управления МЧС. И Симоненко, и его родственника уволили в связи с утратой доверия.

Источники ТАСС и «Коммерсанта» сообщали, что иск стал результатом проверки, проведенной прокуратурой в рамках антикоррупционного законодательства. В ходе нее было установлено серьезное несоответствие доходов сотрудника МЧС и его близких родственников и стоимости приобретенного ими имущества.

Симоненко задержали 1 августа прошлого года. 93.ru уточняет, что он проходит фигурантом следующих дел:

организация покушения на совершение умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК);

организация покушения на убийство человека по предварительному сговору или организованной группой из корысти или по найму; (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК);

организация к приготовлению убийства в составе группы, по найму, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК).