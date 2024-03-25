На западе МКАД грузовик и автобус загорелись после ДТП

Video

В районе 44–45 км МКАД столкнулись грузовик и автобус, после чего грузовой автомобиль загорелся. В районе ДТП полностью перекрыли движение транспорта, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в телеграм-канале.

Авария произошла на западе МКАД, у съезда на Киевское шоссе. По данным агентства «Москва», столкнулись автобус «ПАЗ» и грузовик «КАМАЗ». Как пишет телеграм-канал «112», грузовик на большой скорости въехал в военный автобус.

Источник ТАСС в оперативных службах сообщил об одном пострадавшем, «112» — об одном погибшем.

«Движение транспорта полностью перекрыто по внешней стороне Московской кольцевой автодороги из-за возгорания грузового автомобиля в районе 44–45 км МКАД», — говорится в сообщении столичной Госавтоинспекции. Сотрудники ГАИ направляли транспорт на соседние улицы. Спустя примерно минут 30 движение открыли по двум полосам, еще через 20 минут — по четвертой и пятой полосам.

22 марта на северо-востоке Москвы водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в столб. В результате аварии погибли два человека — пассажира машины, водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. Телеграм-канал SHOT писал, что водитель пытался скрыться от ДПС и врезался в столб на всей скорости.