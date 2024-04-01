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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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ФСБ показала слова подозреваемого о передаче оружия для атаки на «Крокус»

ФСБ: задержанный в Дагестане признался в передаче оружия для теракта в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
ФСБ распространила показания задержанного, который признается в снабжении оружием напавших на «Крокус» террористов. Он также рассказывает о планах ячейки боевиков устроить теракт в Дагестане при скоплении людей

ФСБ показала слова подозреваемого о передаче оружия для атаки на «Крокус»
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ФСБ опубликовала видеозапись, на которой задержанный мужчина сообщает, что перевез из Махачкалы в Мытищи оружие для террористов, устроивших затем теракт в «Крокус Сити Холле».

Лицо мужчины на видеозаписи скрыто, он сидит за столом, сложив ладони. Он произносит слова медленно, делая паузы. «Я возил им оружие, этим ребятам, которые нападали на «Крокус Сити Холл» в городе Москва», — говорит мужчина.

По его словам, террористы планировали совершить теракт на набережной в Каспийске или в парке Победы. «Собирались взорвать при скоплении людей», — сказал он.

Мужчину задержали 31 марта вместе с тремя другими подозреваемыми. Они граждане другой страны. «Преступники провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие», — сообщает спецслужба. По данным ведомства, подозреваемые непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Утром 30 марта в Каспийске и двух районах Махачкалы вводили режим контртеррористической операции. Силовики позднее отчитались о задержании троих подозреваемых, которые планировали совершить «преступления террористической направленности», у них нашли оружие, боеприпасы и самодельную бомбу.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что трое задержанных в ходе операции — граждане Таджикистана, они работали на стройках в Махачкале и Каспийске и занимались операциями с криптовалютой.

Во время теракта в «Крокусе» погибли 144 человек, более 550 получили ранения. Ответственность взяла на себя террористическая и запрещенная в России группировка ИГИЛ.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ФСБ Мытищи Махачкала Дагестан
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