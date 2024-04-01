В Приморье раскрыли преступное сообщество и обвинили бывших полицейских

Преступники заработали не менее 375 млн руб. на игорном бизнесе и подкупали непричастных лиц, чтобы те брали вину на себя, выяснил СК. Среди подозреваемых — майор, бывший глава отделения по финансово-кредитной сфере в УМВД

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В Приморье нейтрализована организационная преступная группировка (ОПГ), занимавшаяся незаконной организацией и проведением азартных игр. С конца 2018-го по середину 2022 года ее члены получили доход в 375 млн руб., сообщает Следственный комитет.

Преступники каждый месяц передавали должностным лицам правоохранительных органов региона деньги за непринятие мер про пресечению деятельностью ОПГ, всего они получили свыше 42 млн руб. Более того, продолжили в СК, в 2020-2022 годах трое членов группировки подкупали непричастных к незаконной игорной деятельности и заставляя брать вину на себя.

Организаторами сообщества и руководителями следователи считают Карапета Аветисяна, Оганеса Аветисяна, Руслана Аветисяна, Дениса Гридасова, Максим Колозникова. Оганес Аветисян занимал пост начальника отделения по выявлению преступлений в финансово-кредитной сфере управления экономической безопасности (УЭБ) УМВД по Приморью, уточнили в СК. Бывший полицейский Алексей Гордиенко оказывал содействие, но сам в преступном сообществе не состоял, добавили в ведомстве. По данным СК, фигурантами делам проходят три бывших полицейских.

В конце марта двух бывших судей из Верховного суда Ингушетии Сергея Бойчука и Магомеда Аушева заподозрили в воспрепятствовании правосудию после получения взятки.

Взяткодателем сочли бизнесмена Адама Картоева, который, по версии следствия, является сторонником боевого крыла группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева (признано в России террористической организацией и запрещено).