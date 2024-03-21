Экс-главу судебных управлений ДНР и Крыма обвинили в коррупции
Бывшего руководителя судебных департаментов при Верховном суде Донецкой Народной Республики (ДНР) и Крыма, выходца из Дагестана Керима Акуева обвинили в коррупции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
С 2004 года Акуев возглавлял судебные управления в различных регионах России. С последней должности в ДНР, которую он получил вместе со званием действительного государственного советника юстиции, его уволили со скандалом. После обвинения в получении взяток в последнем месте работы, в Крыму, он попал в СИЗО.
По версии следствия, ему платили за изменение судебных решений и участие компании в ремонте судов. 20 марта Басманный суд продлил арест 63-летнему Акуеву.
По информации следователей, в 2021 году через посредника он получил 2 млн руб. за то, чтобы в коллегии по гражданским делам Верховного суда Крыма отменить решение Ялтинского горсуда, связанное с отказом в передаче недвижимости или выплате компенсации за нее. Его обвинили в преступлении по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
Еще один эпизод связан с предполагаемым получением откатов в 2021–2022 годах от гендиректора ООО «Стройгарантремонт» (СГР) Олега Сергиенко в размере 3 млн 780 тыс. руб., пишет «Коммерсантъ».
СГР с 2018 года заключила 30 контрактов на ремонты помещений в судах полуострова, включая Верховный суд Крыма. По версии следствия, деньги Акуеву заплатили за контракт на «выборочные работы» в рамках капитального ремонта здания Красноперекопского горсуда и за заключение таких же контрактов в будущем.
Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»
Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.
Посредником был начальник отдела строительства зданий управления недвижимости управления судебного департамента в Республике Крым Андрей Седегов. Все трое по ходатайствам СК были взяты под стражу, а потом отправлены в Москву, где их поместили в СИЗО. Вместе с Акуевым в СИЗО попал и посредник в первой взятке по фамилии Рамазанов. Вину фигуранты не признают.
14 марта журналисты издания Bihus.Info выпустили расследование, в котором обвинили директора киевского метро Виктора Брагинского в коррупции.
У него нашли имущество более чем на $1,3 млн. Брагинский владел двумя квартирами в элитном жилом комплексе, которые были оформлены на его мать. У бывшей супруги чиновника обнаружили участок стоимостью $749 тыс.
Мэр Киева Виталий Кличко пригрозил отстранить Брагинского от обязанностей, если он не уйдет в отставку. На следующий день после публикации расследования директор написал заявление об уходе.
Как Россия снизила поставки СПГ в недружественные страны. Инфографика
Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. Видео
В ЕС сняли санкции с еще одного россиянина. Подробности
Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
США и Турция договорили о применении вторичных санкций. Что это значит
Кулеба прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину
Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, которые не пришли на выборы
Что грозит актеру Никите Кологривому за дебош в баре. Подробности
«Тинькофф» выпустит акции для сделки с Росбанком. В чем риск для инвестора?
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?