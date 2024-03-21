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Экс-главу судебных управлений ДНР и Крыма обвинили в коррупции

«Ъ»: бывший начальник судебных управлений ДНР и Крыма обвинен в коррупции

Бывшего руководителя судебных департаментов при Верховном суде Донецкой Народной Республики (ДНР) и Крыма, выходца из Дагестана Керима Акуева обвинили в коррупции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

С 2004 года Акуев возглавлял судебные управления в различных регионах России. С последней должности в ДНР, которую он получил вместе со званием действительного государственного советника юстиции, его уволили со скандалом. После обвинения в получении взяток в последнем месте работы, в Крыму, он попал в СИЗО.

По версии следствия, ему платили за изменение судебных решений и участие компании в ремонте судов. 20 марта Басманный суд продлил арест 63-летнему Акуеву.

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По информации следователей, в 2021 году через посредника он получил 2 млн руб. за то, чтобы в коллегии по гражданским делам Верховного суда Крыма отменить решение Ялтинского горсуда, связанное с отказом в передаче недвижимости или выплате компенсации за нее. Его обвинили в преступлении по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Еще один эпизод связан с предполагаемым получением откатов в 2021–2022 годах от гендиректора ООО «Стройгарантремонт» (СГР) Олега Сергиенко в размере 3 млн 780 тыс. руб., пишет «Коммерсантъ».

СГР с 2018 года заключила 30 контрактов на ремонты помещений в судах полуострова, включая Верховный суд Крыма. По версии следствия, деньги Акуеву заплатили за контракт на «выборочные работы» в рамках капитального ремонта здания Красноперекопского горсуда и за заключение таких же контрактов в будущем.

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Посредником был начальник отдела строительства зданий управления недвижимости управления судебного департамента в Республике Крым Андрей Седегов. Все трое по ходатайствам СК были взяты под стражу, а потом отправлены в Москву, где их поместили в СИЗО. Вместе с Акуевым в СИЗО попал и посредник в первой взятке по фамилии Рамазанов. Вину фигуранты не признают.

Глава метро Киева уволился после обвинений в коррупции
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Виктор Брагинский

14 марта журналисты издания Bihus.Info выпустили расследование, в котором обвинили директора киевского метро Виктора Брагинского в коррупции.

У него нашли имущество более чем на $1,3 млн. Брагинский владел двумя квартирами в элитном жилом комплексе, которые были оформлены на его мать. У бывшей супруги чиновника обнаружили участок стоимостью $749 тыс.

Мэр Киева Виталий Кличко пригрозил отстранить Брагинского от обязанностей, если он не уйдет в отставку. На следующий день после публикации расследования директор написал заявление об уходе.

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Теги
Крым ДНР взятки коррупция
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