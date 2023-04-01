Из турецкого Трабзона в Сочи пустят паром после девятилетнего перерыва

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Bloomberg узнал о планах Трампа перенести дело в более дружественный суд Политика, 01:07
Глава МИД Латвии на 1 апреля пошутил о вступлении Украины в ЕС Политика, 00:48
«Нужен психолог». Что говорят о скандале вокруг восьмилетней фигуристки Спорт, 00:03
Итальянские производители сообщили о росте экспорта вин в Россию на 16% Бизнес, 00:02
Из турецкого Трабзона в Сочи пустят паром после девятилетнего перерыва Общество, 01 апр, 23:33
Полиция применила водометы на вновь вспыхнувших протестах в Израиле Политика, 01 апр, 23:31
Суд не разрешил митрополиту Павлу посещать лавру во время ареста Политика, 01 апр, 23:08
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Митрополит Павел пожаловался на здоровье при попытке надеть браслет Политика, 01 апр, 23:00
На месте трехэтажного H&M на Тверской открылся магазин «Глория Джинс» Бизнес, 01 апр, 22:17
WSJ сообщила о «слежке российских силовиков за журналистом Гершковичем» Политика, 01 апр, 21:54
Кадыров наградил Бастрыкина орденом Ахмата Кадырова Политика, 01 апр, 21:52
Умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу Кен Бьюкенен Спорт, 01 апр, 21:43
«Бавария» победила дортмундскую «Боруссию» в дебютном матче Тухеля Спорт, 01 апр, 21:23
Пятеро россиян пострадали в ДТП на Кубе Политика, 01 апр, 21:15
Общество ,  
0 

Из турецкого Трабзона в Сочи пустят паром после девятилетнего перерыва

Из турецкого Трабзона в Сочи с 1 мая пустят паром после девятилетнего перерыва
Сообщение между черноморскими городами, прерванное в 2014 году, собираются возобновить с 1 мая. Паром сможет перевозить 300 человек, 200 автомобилей, шесть автобусов и 12 контейнеров

Паромное сообщение из турецкого города Трабзон в Сочи возобновится с 1 мая этого года после девятилетнего перерыва, заявил глава торгово-промышленной палаты одноименной провинции Эркут Челеби, его слова приводит Yeni Şafak.

«Наша работа по этому вопросу была положительной, и мы достигли договоренностей. Мы подпишем соглашение 6 апреля», — сказал он.

Челеби уточнил, что между черноморскими городами будет курсировать паром, рассчитанный на 300 человек. Он также сможет перевозить 200 автомобилей, шесть автобусов и 12 контейнеров для насыпных грузов.

Паром из Трабзона в Сочи ходил с 1992 года по 2014-й, пишет издание.

Еще в 2015 году Сочинский морской торговый порт планировал возобновить грузопассажирское сообщение с Трабзоном. В 2019 году в администрации российского курортного города сообщали, что паром пустят между Сочи и двумя турецкими городами: Самсуном и Трабзоном. В декабре прошлого года глава «Морпорта Сочи» Юрий Владимиров говорил, что паромное сообщение между Сочи и Турцией восстановят в 2023 году.

В морском порту Сочи объясняли прекращение паромного сообщения с Турцией требованиями безопасности при подготовке к Олимпиаде 2014 года.

Читайте на РБК Pro
Картина нового мира: чем ChatGPT и другие способности ИИ угрожают бизнесу
Что значит для экономики России партнерство с Китаем
Как работать за компьютером, чтобы не болели глаза и шея
Какие квартиры сейчас покупают в России обладатели сверхкрупных бюджетов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Сочи Турция паромное сообщение
Материалы по теме
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды
Общество
Паромное сообщение между Сахалином и материком закрыли из-за шторма
Общество
Керченская паромная переправа возобновила работу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter