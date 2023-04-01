Из турецкого Трабзона в Сочи с 1 мая пустят паром после девятилетнего перерыва

Из турецкого Трабзона в Сочи пустят паром после девятилетнего перерыва

Сообщение между черноморскими городами, прерванное в 2014 году, собираются возобновить с 1 мая. Паром сможет перевозить 300 человек, 200 автомобилей, шесть автобусов и 12 контейнеров

Паромное сообщение из турецкого города Трабзон в Сочи возобновится с 1 мая этого года после девятилетнего перерыва, заявил глава торгово-промышленной палаты одноименной провинции Эркут Челеби, его слова приводит Yeni Şafak.

«Наша работа по этому вопросу была положительной, и мы достигли договоренностей. Мы подпишем соглашение 6 апреля», — сказал он.

Челеби уточнил, что между черноморскими городами будет курсировать паром, рассчитанный на 300 человек. Он также сможет перевозить 200 автомобилей, шесть автобусов и 12 контейнеров для насыпных грузов.

Паром из Трабзона в Сочи ходил с 1992 года по 2014-й, пишет издание.

Еще в 2015 году Сочинский морской торговый порт планировал возобновить грузопассажирское сообщение с Трабзоном. В 2019 году в администрации российского курортного города сообщали, что паром пустят между Сочи и двумя турецкими городами: Самсуном и Трабзоном. В декабре прошлого года глава «Морпорта Сочи» Юрий Владимиров говорил, что паромное сообщение между Сочи и Турцией восстановят в 2023 году.

В морском порту Сочи объясняли прекращение паромного сообщения с Турцией требованиями безопасности при подготовке к Олимпиаде 2014 года.