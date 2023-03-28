Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 82,29 (-0,1) Инвестиции, 27 мар, 16:40 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 76,57 (+0,12) Инвестиции, 27 мар, 16:40
Посольство не подтвердило сообщения о задержании 17 россиян на Бали Общество, 09:41
Как выглядит пост ДПС в Ингушетии после обстрела. Видео Общество, 09:35
В Севастополе возобновили движение пассажирских катеров и парома Общество, 09:32
Соперницу россиянки на турнире WTA увезли с корта на инвалидной коляске Спорт, 09:31
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту Pro, 09:27
Власти США назвали TikTok китайским «троянским конем» Технологии и медиа, 09:23
Мадуро обвинил ЕС в стремлении «загнать Россию в угол» Политика, 09:17
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
«Известия» узнали о планах включить установку счетчиков в тарифы ЖКУ Общество, 09:02
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 09:02
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 09:02
Макдэвид первым за 27 лет достиг 140 очков в НХЛ Спорт, 09:01
Минфин запланировал сокращение казенных госучреждений Экономика, 09:00
Можно ли отказаться от индексации зарплат в 2023 году Pro, 08:53
Собянин сообщил о росте средней скорости движения на МКАД до 51 км/ч Общество, 08:51
Общество ,  

В Севастополе возобновили движение пассажирских катеров и парома

В Севастопольской бухте возобновили движение катеров и парома
Севастополь
Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Движение пассажирских катеров в бухте Севастополя восставлено, сообщило ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» в телеграм-канале.

«Пассажирские катера работают в штатном режиме. <...> Паром возобновляет работу с 08:00», — говорится в сообщении ведомства.

Утром 28 марта движение морского транспорта приостановили. На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — организовали работу компенсационного маршрута.

Накануне в Севастополе объявили штормовое предупреждение, сообщало МЧС по региону. Ночью и утром 28 марта в городе ожидалось усиление юго-восточного ветра до 20–25 м/с. В ведомстве добавили, что есть вероятность сильного волнения моря до 5 баллов.

«Существует вероятность происшествий, связанных с повреждением легких строений, крыш домов, рекламных конструкций; затруднениями в работе всех видов транспорта; повалом деревьев, обрывом ЛЭП, выходом из строя объектов жизнеобеспечения», — говорилось в сообщении.

Теги
Севастополь транспорт возобновление работы катер
Материалы по теме
В Севастополе открыли мемориальную доску морякам затонувшего «Саратова»
Политика
Развожаев сообщил о тренировках систем ПВО в Севастополе
Политика
Губернатор объяснил «громкие звуки» в центре Севастополя
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter