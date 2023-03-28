В Севастополе возобновили движение пассажирских катеров и парома
Движение пассажирских катеров в бухте Севастополя восставлено, сообщило ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» в телеграм-канале.
«Пассажирские катера работают в штатном режиме. <...> Паром возобновляет работу с 08:00», — говорится в сообщении ведомства.
Утром 28 марта движение морского транспорта приостановили. На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — организовали работу компенсационного маршрута.
Накануне в Севастополе объявили штормовое предупреждение, сообщало МЧС по региону. Ночью и утром 28 марта в городе ожидалось усиление юго-восточного ветра до 20–25 м/с. В ведомстве добавили, что есть вероятность сильного волнения моря до 5 баллов.
«Существует вероятность происшествий, связанных с повреждением легких строений, крыш домов, рекламных конструкций; затруднениями в работе всех видов транспорта; повалом деревьев, обрывом ЛЭП, выходом из строя объектов жизнеобеспечения», — говорилось в сообщении.