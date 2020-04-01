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Пандемия коронавируса ,  
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Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

По словам главы региона, городить заборы между Москвой и Подмосковьем никто не собирается. Следующей частью плана по борьбе с коронавирусом может стать введение пропусков.
Андрей Воробьев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Напугали уже, что будет блокировка Москвы и области. Этого не планируется. Мы ведем максимально согласованную, единую политику. Москва и Подмосковье — единое столичное пространство. Здесь никто заборов городить не будет», — сказал губернатор.

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Также глава региона прокомментировал появившиеся видеозаписи, на которых полицейские через громкоговорители сообщали гражданам о введении комендантского часа. Воробьев назвал это «небольшим заступом». «Может, где-то было неудачное высказывание про комендантский час. Надо отнестись с пониманием. Полицейские делают важную работу», — добавил Воробьев.

На вопрос о возможном введении пропусков Воробьев заявил, что это будет следующая мера, к которой власти готовятся. «Это будет удобная платформа, которую разрабатывают сейчас программисты. В понедельник при необходимости она будет работать. Человек зайдет на портал и дальше будет получать разрешение куда-то ходить. Все нюансы мы сообщим позже. Делаем так чтобы было удобно и доступно», — добавил он.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что комендантский час в регионе вводиться не будет. Она заверила, что в отношении сотрудников полиции, которую доносили информацию, не соответствующую действительности, назначена проверка.

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Ранее власти неоднократно опровергали сообщения СМИ о скором закрытии Москвы на карантин — заместитель мэра столицы Анастасия Ракова назвала эти сообщения ложью. Введение жесткого карантина отвергли также в оперативном штабе, возглавляемом вице-премьером Татьяной Голиковой, назвав уже предпринимаемый комплекс мер достаточным.

В свою очередь руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки. Согласно документу, копия которого есть у РБК, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны были до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. В частности, им поручено предусмотреть мероприятия в случае ограничения въезда и выезда автотранспорта из Москвы, а также на случай комендантского часа — запрета выхода на улицу без спецразрешения. Баранов поручил проработать создание резерва с привлечением Нацгвардии и Московской городской народной дружины, говорилось в документе.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Подмосковье, Андрей Воробьев, карантин
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