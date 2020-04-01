Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

По словам главы региона, городить заборы между Москвой и Подмосковьем никто не собирается. Следующей частью плана по борьбе с коронавирусом может стать введение пропусков.

Андрей Воробьев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Напугали уже, что будет блокировка Москвы и области. Этого не планируется. Мы ведем максимально согласованную, единую политику. Москва и Подмосковье — единое столичное пространство. Здесь никто заборов городить не будет», — сказал губернатор.

Также глава региона прокомментировал появившиеся видеозаписи, на которых полицейские через громкоговорители сообщали гражданам о введении комендантского часа. Воробьев назвал это «небольшим заступом». «Может, где-то было неудачное высказывание про комендантский час. Надо отнестись с пониманием. Полицейские делают важную работу», — добавил Воробьев.

На вопрос о возможном введении пропусков Воробьев заявил, что это будет следующая мера, к которой власти готовятся. «Это будет удобная платформа, которую разрабатывают сейчас программисты. В понедельник при необходимости она будет работать. Человек зайдет на портал и дальше будет получать разрешение куда-то ходить. Все нюансы мы сообщим позже. Делаем так чтобы было удобно и доступно», — добавил он.