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Пандемия коронавируса ,  
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Ретейлеры зафиксировали рост спроса на роутеры и модемы в России

По данным «МегаФона», спрос вырос в 4,5 раза. Это произошло на фоне перевода сотрудников на удаленную работу и введения новых ограничений из-за коронавируса
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ретейлеры зафиксировали рост спроса на роутеры и модемы в России за последние две недели. Увеличение произошло на фоне перехода компаний на удаленную работу, объявления недели с 30 марта по 5 апреля нерабочей и введения режима самоизоляции в регионах России.

Так, «ВымпелКом» (бренд «Билайн», компания также владеет сетью собственных магазинов) фиксирует трехкратный рост продаж модемов и роутеров в период с 23 по 29 марта по сравнению с обычным уровнем, рассказали РБК в компании. «Дефицита в этих категориях мы не наблюдаем, продажи идут в штатном режиме», — сказал представитель «ВымпелКома».

Такую же тенденцию зафиксировали в «МегаФон Ритейл». По словам генерального директора компании Андрея Левыкина, на неделе с 16 по 22 марта спрос на роутеры и модемы вырос в два раза, в период с 23 по 29 марта — в 4,5 раза. «Тем не менее пока эта категория товаров представлена в наших магазинах в достаточном количестве», — отметил Левыкин.

Всплеск отметили и в МТС. Представитель компании рассказал РБК, что за последние две недели продажи USB-модемов и переносных Wi-Fi-роутеров увеличились в три раза в Москве и в два раза — по России.

О выросшем спросе на роутеры сообщили и в компании «Связной-Евросеть». Интерес покупателей к этой категории товаров вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал представитель «Связной-Евросеть» Дмитрий Михайлов. «Дефицита товара в магазинах ретейлера не наблюдается, продукция также есть на складах компании», — добавил он.

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Представитель «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева не ответила на вопрос РБК о спросе на продажу роутеров и переносных модемов, но отметила, что у ретейлера «большой запас товаров, что позволяет <...> удовлетворять растущий спрос и при этом сдерживать цены».

В интернет-магазине Ozon сообщили РБК, что за последние две недели было продано роутеров на 188% больше год к году, а таких комплектующих, как, например, гарнитуры и наушники, — на 100%. Также в компании отметили рост продажи ноутбуков (на 232% год к году) и пакетов компьютерного программного обеспечения (на 80%).

Рост продаж совпал по времени с введением дополнительных мер по борьбе с коронавирусом в России. В частности, 14 марта Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школы на режим дистанционного обучения. С 16 марта власти Москвы ввели в школах режим свободного посещения, при котором родители сами решают, отправлять ли ребенка в школу. Позже мэр столицы распорядился закрыть все общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования до 12 апреля.

Многие сотрудники также перешли на удаленный режим работы из-за растущего количества заражений коронавирусом в России.

Кроме того, на прошлой неделе президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля выходной, пообещав сохранить гражданам зарплату в полном объеме. Власти также настоятельно рекомендовали жителям России по возможности ограничить социальные контакты и оставаться дома.

В конце недели были анонсированы новые меры по борьбе с распространением инфекции — Москва и Подмосковье ввели режим обязательной изоляции для всех людей. Выходить из дома жителям разрешается только для посещения ближайшего продуктового магазина или аптеки, а также для того, чтобы поехать на работу, выгулять домашних животных или вынести мусор. После этого около 30 регионов последовали примеру Москвы и Московской области и ввели режим самоизоляции на своей территории.

Ранее РБК писал о том, что из-за массового перехода компаний на удаленную работу вырос спрос на ноутбуки. Представители компаний и системных интеграторов, которые закупают технику оптом, рассказывали, что на складах почти закончился этот товар, так как рынок не был готов к такому ажиотажу.

Авторы: Кирилл Сироткин, Анастасия Скрынникова, Мария Лисицына
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