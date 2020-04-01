По данным «МегаФона», спрос вырос в 4,5 раза. Это произошло на фоне перевода сотрудников на удаленную работу и введения новых ограничений из-за коронавируса

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ретейлеры зафиксировали рост спроса на роутеры и модемы в России за последние две недели. Увеличение произошло на фоне перехода компаний на удаленную работу, объявления недели с 30 марта по 5 апреля нерабочей и введения режима самоизоляции в регионах России.

Так, «ВымпелКом» (бренд «Билайн», компания также владеет сетью собственных магазинов) фиксирует трехкратный рост продаж модемов и роутеров в период с 23 по 29 марта по сравнению с обычным уровнем, рассказали РБК в компании. «Дефицита в этих категориях мы не наблюдаем, продажи идут в штатном режиме», — сказал представитель «ВымпелКома».

Такую же тенденцию зафиксировали в «МегаФон Ритейл». По словам генерального директора компании Андрея Левыкина, на неделе с 16 по 22 марта спрос на роутеры и модемы вырос в два раза, в период с 23 по 29 марта — в 4,5 раза. «Тем не менее пока эта категория товаров представлена в наших магазинах в достаточном количестве», — отметил Левыкин.

Всплеск отметили и в МТС. Представитель компании рассказал РБК, что за последние две недели продажи USB-модемов и переносных Wi-Fi-роутеров увеличились в три раза в Москве и в два раза — по России.

О выросшем спросе на роутеры сообщили и в компании «Связной-Евросеть». Интерес покупателей к этой категории товаров вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал представитель «Связной-Евросеть» Дмитрий Михайлов. «Дефицита товара в магазинах ретейлера не наблюдается, продукция также есть на складах компании», — добавил он.