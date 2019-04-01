Минобрнауки объяснило членам «Юнармии» порядок льготного приема в вузы

В Минобрнауки прокомментировали возможность льготного поступления в вузы для участников движения «Юнармия». В министерстве сообщили РБК, что сам статус члена движения не позволит претендовать на какие-либо льготы.
«Сам факт участия в Юнармейском движении не является основанием для начисления дополнительных баллов. Юнармеец должен обладать достижениями, которые попадают под указанный перечень. Кроме того, это основание должно быть опубликовано вузом в установленные сроки», — пояснили в Минобрнауки.
В ведомстве напомнили, что при поступлении в вуз, учебное заведение может начислять претендентам дополнительные баллы за ряд достижений. Это зафиксировано в порядке приема на обучение по образовательным программам высшего образования, утвержденном приказом Минобрнауки. В числе таких достижений, в частности, есть наличие статуса чемпиона и призера олимпийских игр, наличие знака ГТО, аттестата о среднем образовании с отличием и так далее. Один из пунктов предусматривает начисление дополнительных баллов за «осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности».
Начальник Главного штаба «Юнармии» Роман Романенко в интервью ТАСС 29 марта заявил, что участники движения смогут рассчитывать на дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в ВУЗ. «В настоящее время у нас есть договоренности более чем с 20 гражданскими высшими учебными заведениями, которые уже с этого года будут начислять юнармейцам дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения», — сказал Романенко. По его словам, решение о том, засчитывать ли участие в «Юнармии» как достижение, принимает каждый вуз самостоятельно.