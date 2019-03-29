«Юнармия» пообещала своим участникам льготы при поступлении в вузы

Члены патриотической организации «Юнармия» смогут рассчитывать на получение дополнительных баллов к результату Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые будут учитываться при их поступлении в вуз. Об этом заявил в интервью ТАСС начальник Главного штаба движения Роман Романенко.

«В настоящее время у нас есть договоренности более чем с 20 гражданскими высшими учебными заведениями, которые уже с этого года будут начислять юнармейцам дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения», — сказал Романенко, отметив, что решение о таком поощрении юнармейцев каждый вуз принимает самостоятельно.

​Начштаба «Юнармии» рассказал также, что движение активно работает и с военными вузами, «которые, при прочих равных условиях, будут предоставлять преимущества юнармейцам».

«Юнармия» была создана в 2016 году, ее основной целью названо «всестороннее развитие и патриотическое воспитание россиян от 8 лет». Судя по данным, размещенным на сайте организации, к настоящему времени в нее вступили свыше 390 тыс. подростков. В декабре 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу довести численность юнармейцев до полумиллиона.

Позднее «Коммерсантъ» сообщил, что в феврале 2019 года Минобороны разослало на предприятия ОПК письмо с указанием о создании отрядов «Юнармии», а также юноармейские секции, кружки и клубы.