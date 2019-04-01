Bloomberg сообщил о «конфиденциальности» аэропорта назначения Филевой

Самолет, в котором находилась совладелец S7 Наталия Филева, разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах, эта воздушная гавань пользуется популярностью у пассажиров, ценящих конфиденциальность

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Аэропорт Эгельсбах, при заходе на посадку в которой разбился бизнес-джет с совладельцем S7 Наталией Филевой часто используется пассажирами, которым необходима конфиденциальность, передает Bloomberg.

Эгельсбах — небольшой аэропорт, расположенный к юго-западу от Франкфурта-на-Майне. В 2012-м Spiegel писал, что этот аэропорт принадлежит Уоррену Баффету и им часто пользуются топ-менеджеры и знаменитости.

Издание отмечало, что на тот момент в Эгельсбахе прошли 80 тыс. взлетов и посадок. При этом, эта воздушная гавань считается одной из самой опасных в Европе из-за отсутствия курсо-глассадной системы, которую используют при заходе на посадку по приборам. В период с 2003 по 2012 годы там разбилось пять самолетов, погибли 10 человек, пишет Spiegel.

Журнал подчеркивает, что в районе аэропорта нередко наблюдается туман, а взлетно-посадочная полоса очень короткая, что создает определенные трудности для пилотов.