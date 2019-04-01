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Bloomberg сообщил о «конфиденциальности» аэропорта назначения Филевой
Самолет, в котором находилась совладелец S7 Наталия Филева, разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах, эта воздушная гавань пользуется популярностью у пассажиров, ценящих конфиденциальность
Фото: Jan Huebner /imago images / ТАСС

Аэропорт Эгельсбах, при заходе на посадку в которой разбился бизнес-джет с совладельцем S7 Наталией Филевой часто используется пассажирами, которым необходима конфиденциальность, передает Bloomberg.

Эгельсбах — небольшой аэропорт, расположенный к юго-западу от Франкфурта-на-Майне. В 2012-м Spiegel писал, что этот аэропорт принадлежит Уоррену Баффету и им часто пользуются топ-менеджеры и знаменитости.

Издание отмечало, что на тот момент в Эгельсбахе прошли 80 тыс. взлетов и посадок. При этом, эта воздушная гавань считается одной из самой опасных в Европе из-за отсутствия курсо-глассадной системы, которую используют при заходе на посадку по приборам. В период с 2003 по 2012 годы там разбилось пять самолетов, погибли 10 человек, пишет Spiegel.

Бизнес
Разбившийся с Наталией Филевой бизнес-джет принадлежал S7 Group

Журнал подчеркивает, что в районе аэропорта нередко наблюдается туман, а взлетно-посадочная полоса очень короткая, что создает определенные трудности для пилотов.

Ранее стало известно, что при заходе на посадку в Эгельсбахе разбился самолет Epic LT, три человека погибли, включая совладельца S7 Group Наталию Филеву. Причины крушения на данный момент неизвестны.

Видео: hrfernsehen / YouTube

По данным сервиса FlightRadar, самолет вылетел из московского Домодедово в субботу, 30 марта, и направился в польский Краков. На следующий день он вылетел в Канны, откуда отправился во Франфурт-на-Майне. Воздушное судно принадлежало S7 Group и уже попадало в аварию.

Филевой было 55 лет, авиационным бизнесом она вместе с мужем Владиславом занялась в 1990-е годы. В 2006-м ее включили в рейтинг самых успешных женщин России по версии журнала «Финанс», а в 2018-м Forbes оценил ее состояние в $600 млн.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Наталия Филева, S7, Германия
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