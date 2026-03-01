Некоторым работодателям разрешили отправлять сотрудников к психиатру

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock

Входит в сюжет Новые законы в России В этой статье

С 1 марта работодатели в некоторых сферах получили право направлять сотрудника на психиатрическое освидетельствование, если в ходе обязательного медосмотра у него обнаружены признаки психических расстройств. Это следует из приказа министерства здравоохранения.

Полный перечень сфер деятельности, в которых проводится психиатрическое исследование, был приведен в другом приказе ведомства. Это работы, связанные с оборотом оружия, взрывчатых веществ, использования атомной энергии, проведением аварийно-спасательных работ, по забору и очистке питьевой воды. Также оно распространяется на педагогов, работающих с детьми сотрудников и других.

Эта мера позволит работодателю реагировать на возможные изменения состояния психического здоровья работника, сообщала доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева.

По словам эксперта, освидетельствование включает прием (осмотр, консультацию) врача-психиатра, сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии и психопатологическое обследование.

Согласно приказу Минздрава №342н от 20 мая 2022 года, обязательное освидетельствование раз в пять лет проходят граждане, чья деятельность связана, в частности, с оборотом оружия, проведением аварийно-спасательных работ, управлением транспортными средствами, использованием атомной энергии, проведением аварийно-спасательных работ, по забору и очистке питьевой воды. Также оно распространяется на педагогов, работающих с детьми сотрудников и другие. Сотрудника по результатам приема у психиатра могут временно признать неспособным выполнять отдельные виды работы вследствие психического расстройства.

Ранее Минздрав разъяснил новые правила прохождения освидетельствования. В ведомстве сообщили, что нововведения носят чисто технический характер и не приведут к увеличению числа обязательных осмотров.