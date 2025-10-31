Россияне стали чаще обращаться к психиатрам из-за трудоголизма

Фото: Juan Reig / Shutterstock

Российские медики фиксируют увеличение числа пациентов с жалобами на такую форму социально одобряемой зависимости, как трудоголизм, сообщил Радио РБК главный психиатр Челябинской области Михаил Козлов. По его словам, такая зависимость приводит к хроническому стрессу, который, в свою очередь, сказывается на здоровье, провоцируя развитие разнообразных заболеваний.

Козлов составил портрет типичного пациента, страдающего чрезмерной психологической зависимостью от работы. Как правило, такому человеку от 35 лет, у него высшее образование и «достаточно статусное положение относительно среднего по региону», а также «хороший уровень дохода». В трудоголизм одинаково вовлечены и мужчины, и женщины.

У пациентов с запущенной формой зависимости нередко проблемы со сном и хроническое переутомление.

«Сон должен быть полноценный, качественный. Для того чтобы головной мозг восстанавливал свои функции, не нужно заниматься работой вне рабочего времени», — отмечает эксперт.

Постоянная усталость приводит к снижению эффективности в рабочее время, что, в свою очередь, вынуждает больше тратить времени на выполнения рабочих задач. Трудоголик оказывается втянут в «порочный круг».

«Ему становится тяжелее выполнять те же задачи за то же время. То есть он либо тратит больше времени, либо выполняет меньше задач. И это все вот наматывается, наматывается, накручивается», — поясняет психиатр.

Выход из ситуации Козлов видит в грамотном структурировании своего времени и отдыха.

«Наш головной мозг, наша нервная система физиологически так устроена, что он не может бесконечно функционировать в режиме, скажем так, повышенных скоростей. Мозгу в любом случае нужен отдых», — резюмировал специалист.