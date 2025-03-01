Врачи назвали риски идеи отработки после вуза: «Будут бессловесные рабы»

Введение обязательной отработки по окончании медвузов может снизить число желающих стать врачом, показал опрос. По мнению практикующих врачей, отработка может быть привлекательной, если за нее будут больше платить и давать жилье

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Более половины врачей — участников опроса на платформе приложения «Справочник врача» посчитали, что инициатива Министерства здравоохранения о введении обязательной отработки в больницах после окончания медицинского образования не сможет восполнить дефицит кадров в здравоохранении. Так ответили 63,5% участников опроса, с результатами которого ознакомился РБК.

При этом треть опрошенных указали, что введение обязательной отработки после вуза повлияло бы на их решение стать врачом: отказались бы от поступления в медицинский 32% опрошенных врачей и 42,6% студентов.

Речь идет о законопроекте, который предполагает, что молодые специалисты, получившие медицинское образование на бюджетной основе, должны будут три года отработать в медучреждении, которое оказывает помощь в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Это могут быть как государственные, так и частные клиники. Выпускники сами смогут выбрать больницу и регион, на трудоустройство у них будет год. Если документ примут, он вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Если же молодой врач откажется от отработки, то должен будет заплатить штраф, дважды превышающий фактически потраченную на его обучение сумму. Авторы проекта указывали, что ежегодно около 35% выпускников с высшим медицинским образованием и 40% выпускников со средним медицинским образованием, которые обучались на бюджетной основе, не идут работать в государственную и муниципальную систему здравоохранения.

Согласно проведенному опросу, в большинстве одобряют инициативу Минздрава врачи, работавшие по распределению после вуза: 66% из них указали, что поддерживают предложение об обязательной отработке. Среди специалистов, у кого такого опыта не было, законопроект поддержали только 30,7%, а 69,3% выступают против. При этом из 1 тыс. опрошенных специалистов, отрабатывали после обучения 347 человек (33,3%), а 694 (66,7%) не проходили этот этап.

В опросе сервиса «Справочник врача» приняли участие 1,8 тыс. человек. Среди них — 1 тыс. врачей и 737 студентов. Опрос поводили с 18 по 25 февраля, в период общественного обсуждения проекта. В мобильном приложении «Справочник врача» зарегистрированы более 465 тыс. врачей из России. Создатели поясняют, что зарегистрироваться может любое лицо без медицинского образования, но ему будут недоступны инструментарий врача, участие в исследованиях и т.д. Пользователь нарушит политику приложения, если укажет, что он врач, не будучи таковым. Доля таких участников минимальна и, по мнению разработчиков, не сказывается на показателях репрезентативности исследований.

Среди тех, кто отработку проходил, чуть больше трети (38,6%) оценили опыт на «отлично». На «хорошо» оценили пройденную отработку 23,6%, на «удовлетворительно» — 22,8%, а на «неудовлетворительно» — 15%. Последние отметили, что было очень сложно работать: не хватало персонала, оборудования, лекарств.

Среди студентов опыт такой работы большинство (43,3%) оценили как «удовлетворительно», указав, что в больницах не хватало кадров и было устаревшее оборудование.

Те, кто предложение поддерживают, в основном считают, что самостоятельно молодые врачи никогда не поедут в села, маленькие города, отдаленные регионы; так ответили 43,7% врачей. Еще 34,6% видят в этом шанс наработать врачебный опыт, продвинуться по карьерной лестнице, возможно, купить или получить от государства жилье.

В основном врачи (70,2%) и студенты (54,3%) считают, что три года — оптимальный срок для обязательной отработки. При этом штраф в двойном размере большинство считают избыточным. Так, 47,3% врачей и 39,7% студентов указали, что в случае неотработки компенсация нужна, но в сумме, равной затратам на обучение. В то же время 42,4% студентов считают, что штрафа вообще быть не должно, так как «это создаст финансовую нагрузку на специалистов».

Что касается выбора региона и медучреждения для работы после обучения, 38,7% врачей считают, что это приведет к неравномерному распределению кадров. Студенты же уверены, что это повысит гибкость системы; так ответили 45% из них.

Согласно опросу, 30% врачей из тех, кто не поддерживают введение обязательной отработки, считают, что в отдаленных районах нет условий для нормальной работы. Еще 29% уверены, что обязательность отработки по распределению не даст качественной помощи, а работа будет «для галочки». По мнению 25,2% врачей, руководство лечебного учреждения получит «бессловесного раба» и не будет идти навстречу тем, кто находится на обязательной отработке.

По мнению большинства опрошенных (врачей и студентов), специалисты захотели бы пройти обязательную отработку в случае кратного увеличения зарплаты. Так считают 71% человек. 62,7% были бы не против отработать, если бы им предоставляли право собственности на служебное жилье после окончания обязательной отработки. 58% считают, что необходимо давать преимущества при поступлении в ординатуру/аспирантуру тем, кто отработал по распределению, а 57% предложили оплачивать курсы повышения квалификации по выбору врача, а также покрывать расходов на проживание и питание при поездках на учебу.

По мнению основателя приложения «Справочник врача» терапевта Константина Хоманова, если законопроект примут, доктора будут просто «отсиживать» годы отработки без большой мотивации помочь пациенту. Кадровые дыры таким образом закроются быстро, но качество помощи может стать еще ниже, считает он. «Решение проблемы кадрового дефицита должно быть комплексным, и обязательная отработка может быть частью решения. Нужно модернизировать программы обучения в вузах, поменять уголовное законодательство в отношении работы врачей, повышать престиж профессии», — указал Хоманов.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что существующих сейчас мер поддержки студентов медицинских специальностей недостаточно «Нам нужно совершенно четко сейчас иметь меры по закреплению выпускников, по отработке по завершении образования для медицинских работников врачебного и среднего звена», — сказал он на заседании фракции КПРФ в Госдуме 25 февраля.

По данным министра, в системе здравоохранения России не хватает около 23,3 тыс. врачей и 63,6 тыс. среднего медицинского персонала. Многие врачи старшего возраста ушли из медицинской отрасли после начала пандемии, указал Мурашко во время выступления в Госдуме. Так, в 2020 году численность врачей сократилась с 557 тыс. до 541 тыс., а в 2023-м выросла почти до 558 тыс., привел статистику министр. Общий прирост врачебного персонала в период 2019–2024 годов составил около 6,5 тыс. человек. Что касается среднего медперсонала, сокращение его численности «удалось переломить», но «говорить об увеличении пока рано», признал Мурашко.

Средняя зарплата врачей, по данным министра, выросла более чем на 40 тыс. руб., до 123 тыс. руб., в 2024 году, а зарплата среднего медицинского персонала — с 39,5 тыс. руб. в 2019 году до 61 тыс. руб. в 2024-м.