Госдума одобрила запрет на дистанционное обучение врачей

С марта 2026 года будет запрещено проводить онлайн-обучение для медиков и фармацевтов. Отдельные исключения должно будет установить правительство. По мнению экспертов, есть случаи, когда такие форматы необходимы

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Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях одобрили законопроект, который предполагает запрет на электронное и дистанционное обучение в профессиональных образовательных программах медицинского и фармацевтического образования. Депутаты проголосовали единогласно, передает корреспондент РБК. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

При этом поправки предусматривают исключение: дистанционное обучение будет возможно, если это предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами, типовыми дополнительными профессиональными программами в области охраны здоровья и осуществления фармдеятельности.

Согласно постановлению Госдумы, правительство должно определить виды учебной деятельности, объем дисциплин (модулей), реализуемых с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также способы и предельные объемы применения таких технологий, и предоставить эту информацию депутатам до 1 сентября 2025 года.

Принятие законопроекта полностью поддержало Министерство здравоохранения. Об этом сообщил его руководитель Михаил Мурашко в ходе обсуждения проекта в Госдуме. Он отметил, что сейчас сформировалась «порочная» практика, которая приводит к неудовлетворительной подготовке специалистов.

Поддерживает предложение депутатов о полном запрете дистанционного обучения для медиков и фармацевтов заместитель председателя Профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников. Он считает, что сейчас в рамках непрерывного медицинского образования врачи вынуждены сами приобретать необходимые программы и работодатель не принимает в этом никакого участия. Часто это именно дистанционные курсы, отметил он.

Андрочников отметил, что сейчас для допуска к аккредитации врачу за пять лет рекомендовано набрать минимум 250 баллов непрерывного медицинского образования (НМО). Для их получения врачи могут выбирать любые форматы, которые предлагают учебные центры и портал НМО. За каждый академический час обучения начисляют по баллу, при этом максимальный показатель — 12 баллов за мероприятие.

«Я считаю, что нужно вернуться к прежней системе повышения квалификации, но в большем объеме. К примеру, увеличить количество баллов для аккредитации, например, до 300, но чтобы работодатель предоставлял работникам возможность освоения новых знаний, а также оплачивал этот процесс — и все в очном формате», — указал Андрочников.

У технологий дистанционного обучения есть свои преимущества, но они негативно влияют на процесс восприятия информации и создают сложности студентам, заявил РБК директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Минздрава Вера Никишина. По ее словам, онлайн-формат снижает качество образования, на что указывали и сами студенты, но со временем более комфортные условия все же стали приоритетнее.

Как пояснила Никишина, первые студенты, которые вышли с дистанта, утверждали, что такой способ обучения их не устраивает, объясняя это снижением качества образования. Но как только произошла адаптация и стало очевидно, что этот процесс требует меньше усилий, аргумент о качестве образования ушел на второй план и в большинстве совсем студенты с трудом переходили обратно на очное обучение.

К тому же в процессе аккредитации специалистов, которые находились на дистанционном обучении, оказывается, что они очень сильно отстают в качестве выполнения и оказания медицинской помощи о тех, кто учился очно, заявил РБК руководитель аккредитационного центра Пироговского университета Павел Лопанчук.

В то же время, считает он, не стоит вводить полный запрет на применение таких форматов. Они в том числе допустимы в случае повышения квалификации уже действующих специалистов.

«Было бы логично ограничить количество дистанционных мероприятий в образовательных программах, а также учитывать их объем в зависимости от уровня подготовки. Тогда получится хороший инструмент, который позволит государству и не потерять в качестве образования, и ограничить возможность выхода врачей, ни разу не контактировавших за период обучения с пациентом», — указал Лопанчук.

Подмена практико-ориентированной подготовки на дистанционные и электронные методы подготовки недопустима, считает ректор Российского университета медицины Минздрава Олег Янушевич.

В то же время он называет неправильными предложения полностью запретить возможность применения таких форматов в обучении. Он напомнил, что сейчас проходит национальный проект по телемедицине и, естественно, цифровые методы применяются как в обучении, так и в аккредитации специалистов.

По мнению Янушевича, дистанционные и электронные форматы в подготовке врачей не должны превышать 10% от всего времени обучения. Это касается как высшего и среднего специального образования, так и дополнительного.

Одновременно с этим, отметил Янушевич, однозначно нужно бороться с фирмами-однодневками, которые предоставляют образовательные услуги дистанционно, не имея достаточной базы для качественной подготовки специалистов.

«Надо найти золотую середину, при которой эти методы могли бы применяться, но не заменять практико-ориентированную подготовку специалистов, особенно когда речь идет о клинических и практических дисциплинах для врача», — указал Янушевич. Он отметил, что участвовал в обсуждении законопроекта в профильном комитете Госдумы и высказывал свою позицию.