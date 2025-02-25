 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

Госдума одобрила запрет на дистанционное обучение врачей

Сюжет
Новые законы в России
С марта 2026 года будет запрещено проводить онлайн-обучение для медиков и фармацевтов. Отдельные исключения должно будет установить правительство. По мнению экспертов, есть случаи, когда такие форматы необходимы
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях одобрили законопроект, который предполагает запрет на электронное и дистанционное обучение в профессиональных образовательных программах медицинского и фармацевтического образования. Депутаты проголосовали единогласно, передает корреспондент РБК. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

При этом поправки предусматривают исключение: дистанционное обучение будет возможно, если это предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами, типовыми дополнительными профессиональными программами в области охраны здоровья и осуществления фармдеятельности.

Согласно постановлению Госдумы, правительство должно определить виды учебной деятельности, объем дисциплин (модулей), реализуемых с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также способы и предельные объемы применения таких технологий, и предоставить эту информацию депутатам до 1 сентября 2025 года.

Принятие законопроекта полностью поддержало Министерство здравоохранения. Об этом сообщил его руководитель Михаил Мурашко в ходе обсуждения проекта в Госдуме. Он отметил, что сейчас сформировалась «порочная» практика, которая приводит к неудовлетворительной подготовке специалистов.

Поддерживает предложение депутатов о полном запрете дистанционного обучения для медиков и фармацевтов заместитель председателя Профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников. Он считает, что сейчас в рамках непрерывного медицинского образования врачи вынуждены сами приобретать необходимые программы и работодатель не принимает в этом никакого участия. Часто это именно дистанционные курсы, отметил он.

Андрочников отметил, что сейчас для допуска к аккредитации врачу за пять лет рекомендовано набрать минимум 250 баллов непрерывного медицинского образования (НМО). Для их получения врачи могут выбирать любые форматы, которые предлагают учебные центры и портал НМО. За каждый академический час обучения начисляют по баллу, при этом максимальный показатель — 12 баллов за мероприятие.

«Я считаю, что нужно вернуться к прежней системе повышения квалификации, но в большем объеме. К примеру, увеличить количество баллов для аккредитации, например, до 300, но чтобы работодатель предоставлял работникам возможность освоения новых знаний, а также оплачивал этот процесс — и все в очном формате», — указал Андрочников.

У технологий дистанционного обучения есть свои преимущества, но они негативно влияют на процесс восприятия информации и создают сложности студентам, заявил РБК директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Минздрава Вера Никишина. По ее словам, онлайн-формат снижает качество образования, на что указывали и сами студенты, но со временем более комфортные условия все же стали приоритетнее.

Как пояснила Никишина, первые студенты, которые вышли с дистанта, утверждали, что такой способ обучения их не устраивает, объясняя это снижением качества образования. Но как только произошла адаптация и стало очевидно, что этот процесс требует меньше усилий, аргумент о качестве образования ушел на второй план и в большинстве совсем студенты с трудом переходили обратно на очное обучение.

К тому же в процессе аккредитации специалистов, которые находились на дистанционном обучении, оказывается, что они очень сильно отстают в качестве выполнения и оказания медицинской помощи о тех, кто учился очно, заявил РБК руководитель аккредитационного центра Пироговского университета Павел Лопанчук.

В то же время, считает он, не стоит вводить полный запрет на применение таких форматов. Они в том числе допустимы в случае повышения квалификации уже действующих специалистов.

«Было бы логично ограничить количество дистанционных мероприятий в образовательных программах, а также учитывать их объем в зависимости от уровня подготовки. Тогда получится хороший инструмент, который позволит государству и не потерять в качестве образования, и ограничить возможность выхода врачей, ни разу не контактировавших за период обучения с пациентом», — указал Лопанчук.

Подмена практико-ориентированной подготовки на дистанционные и электронные методы подготовки недопустима, считает ректор Российского университета медицины Минздрава Олег Янушевич.

В то же время он называет неправильными предложения полностью запретить возможность применения таких форматов в обучении. Он напомнил, что сейчас проходит национальный проект по телемедицине и, естественно, цифровые методы применяются как в обучении, так и в аккредитации специалистов.

По мнению Янушевича, дистанционные и электронные форматы в подготовке врачей не должны превышать 10% от всего времени обучения. Это касается как высшего и среднего специального образования, так и дополнительного.

Одновременно с этим, отметил Янушевич, однозначно нужно бороться с фирмами-однодневками, которые предоставляют образовательные услуги дистанционно, не имея достаточной базы для качественной подготовки специалистов.

«Надо найти золотую середину, при которой эти методы могли бы применяться, но не заменять практико-ориентированную подготовку специалистов, особенно когда речь идет о клинических и практических дисциплинах для врача», — указал Янушевич. Он отметил, что участвовал в обсуждении законопроекта в профильном комитете Госдумы и высказывал свою позицию.

Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по Украине

Европейские страны задумали создать «Банк перевооружения» из-за Трампа

ЕС предложил Украине свою «взаимовыгодную» сделку по ресурсам

Великобритания ввела новые санкции против России

Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом

В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице

Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии

Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»

Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Маргарита Грошева Маргарита Грошева
дистанционное обучение Врачи медики фармацевт Госдума вузы
Материалы по теме
Выпускникам-медикам предложили обязательные отработки после учебы
Общество
Глава Минздрава сообщил, сколько врачей не хватает в России
Общество
Мурашко заявил о росте средней зарплаты врачей в России до 123 тыс. руб.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 92,52 (+0,5) Инвестиции, 24 фев, 18:22 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 88,21 (+0,04) Инвестиции, 24 фев, 18:22
Биткоин подешевел на 20% от максимума. Почему и что дальшеКрипто, 16:04
Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» ради сборной РоссииСпорт, 16:03
Мосбиржа назвала дни без торгов в выходные в 2025 годуИнвестиции, 16:00
В Белом доме разрешили ведомствам игнорировать указ Маска об отчетахПолитика, 16:00
Футболист сборной России Захарян снова получил травмуСпорт, 15:56
СБУ обвинила певца Shaman в «глорификации» российских военныхПолитика, 15:49
РБК представит десятый рейтинг букмекеровСпорт, 15:41
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Дегтярев заявил, что у МОК уже нет формальных причин для отстранения ОКРСпорт, 15:40
Военная пенсия в 2025 году: как рассчитывается и будет ли повышениеИнвестиции, 15:35
«Фенербахче» назвал «жалкой клеветой» обвинения Моуринью в расизмеСпорт, 15:30
На графике цены Ethereum проявилась фигура «крест смерти». Что дальшеКрипто, 15:30
Путин встретился в Кремле с председателем правления «Острова мечты»Бизнес, 15:28
«Галс-Девелопмент» подвел итоги по коммерческой недвижимости за 2024 годПресс-релиз, 15:25
Минприроды оценило запасы редкоземельных металлов в РоссииЭкономика, 15:21