Промсвязьбанк и фонд «Наша правда» создали АНО для развития беспилотников

Промсвязьбанк и фонд «Наша правда» создали АНО «Центр беспилотных систем и технологий». Центр должен решить проблемы с управлением и обслуживанием дронов

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В России создана автономная некоммерческая организация (АНО) «Центр беспилотных систем и технологий», как следует из данных Rusprofile, она была зарегистрирована 27 февраля. Ее учредителями выступают Промсвязьбанк и фонд «Наша правда».

Центр объединяет более 100 представителей малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), систем связи и радиоэлектронной борьбы и разведки, сообщил руководитель центрисполкома «Единой России» Александр Сидякин (цитата приводится в официальном Telegram-канале партии). По его словам, первые усовершенствованные дроны, разработанные резидентами центра, уже используются в ходе специальное военной операции на Украине. «Наша задача не останавливается только на БПЛА, которые работают в зоне СВО. Их спектр применения гораздо шире. Именно сейчас важно в соответствии со стратегией развития отрасли создать для всех ребят, которые пришли из авиамодельных клубов, маленьких конструкторских кружков, условия для быстрого импортозамещения комплектующих», — сказал он.

Ранее источник РБК, знакомый с инициативой, рассказывал, что центр создается как консорциум компаний, работающих в сфере беспилотников. По его словам, сейчас армия использует разные модели дронов, что создает сложности с их управлением и обслуживанием, а также подготовкой кадров. Центр в том числе должен решить эту проблему.

РБК направил запросы в Промсвязьбанк и фонд «Наша правда».

Промсвязьбанк законодательно определен как опорный банк для реализации гособоронзаказа и сопровождения крупных госконтрактов.

Некоммерческий фонд поддержки патриотических инициатив «Наша правда» был создан в марте 2023 года, его размер, так же как учредители и источники финансирования, не раскрываются. В апреле прошлого года он заключил соглашение с «Единой Россией» о сотрудничестве для реализации гуманитарных проектов в зоне проведения специальной военной операции: поддержки волонтеров, помощи военнослужащим — участникам спецоперации, сбора гуманитарной помощи, закупки оборудования и медикаментов, доставки этих грузов, писали «Ведомости». Как пояснял Александр Сидякин изданию, создание крупного фонда позволит аккумулировать средства, которые будут направлены на любые нужды, связанные со спецоперацией, без лишних бюрократических проволочек, в том числе на закупки оборудования или техники. Источник издания, близкий к партии, объяснял необходимость в фонде тем, что раньше, чтобы закрывать те или иные потребности в зоне боевых действий, они были вынуждены искать отдельного спонсора под каждую конкретную задачу, из-за чего часть вопросов «подвисали по несколько месяцев». Фонд должен помочь «закрывать потребности на средства разведки, транспорта, тепловизоры и т. д.», говорил собеседник.

Российская армия начала применять беспилотные летательные аппараты в военных целях в ходе проводимой в Сирии спецоперации в 2016 году. Спецоперация России на Украине подтвердила востребованность этого вида устройств, но российская армия начала массово использовать их с опозданием, в июне 2022 года говорил вице-премьер Юрий Борисов. «Мы с опозданием занялись серьезным внедрением беспилотных средств. Это объективно», — признал он.

Конфликт России и Украины стал первым в истории, в котором БПЛА задействованы в такой степени, отмечала американская The Washington Post. Боевые действия во многих случаях ведутся на расстоянии многих километров от мест расположения войск, и дроны позволяют вести разведку и атаковать друг друга на расстоянии, указывало издание. «Дешево, сердито и очень эффективно», — так Владимир Путин в январе этого года охарактеризовал использование БПЛА в зоне конфликта.

О необходимости развития беспилотной авиации в целом президент Владимир Путин говорил на посвященном этой проблеме совещании в апреле 2023 года. В июне прошлого года правительство приняло стратегию, посвященную развитию беспилотной авиации до 2030 и 2035 годов. В тексте стратегии приводятся данные за 2022 год, согласно которым на рынке беспилотной авиации доминируют США и Китай: в США первенство в сегменте оказания услуг с помощью беспилотных авиационных систем, а у Китая первенство по производству беспилотных авиационных систем (там производится более 80% процентов мировых беспилотных авиационных систем).