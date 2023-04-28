Совещание с Путиным по беспилотникам. Главное

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 90,2 (+0,06) Инвестиции, 27 апр, 16:11 Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 81,56 (-0,07) Инвестиции, 27 апр, 16:11
Одежда, обувь и аксессуары: зачем нужны магазины формата офпрайс РБК и Familia, 08:56
Привлекательная иена: почему Баффет вкладывается в Японию — The Economist Pro, 08:47
МЧС заявило о снятии угрозы от пожаров в Курганской области Общество, 08:37
Как школьные олимпиады работают социальными лифтами в образовании Специальный проект, 08:30
Reuters сообщил об опасениях страховщиков нарушить потолок цен на нефть Бизнес, 08:23
Акции российских девелоперов резко выросли. Почему и что будет дальше Pro, 08:09
Совещание с Путиным по беспилотникам. Главное Политика, 08:08
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Власти обсудили, как сократить число получающих зарплату «в конверте» Экономика, 08:00
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 07:55
Захарова усомнилась в словах посла США о разногласиях между гражданами Политика, 07:34
«Шарапова на максималках». Как 15-летняя россиянка сотворила сенсацию Спорт, 07:30
Под Клином загорелось здание бывшей швейной фабрики Общество, 07:28
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 07:23
Основатель «Амедиатеки» Александр Акопов покинул компанию Технологии и медиа, 07:00
Политика ,  
0 

Совещание с Путиным по беспилотникам. Главное

Владимир Путин провел совещание по беспилотникам
Владимир Путин вечером 27 апреля провел совещание по развитию беспилотной авиации. Среди тем — возможность привлечь детей к обучению работе с беспилотниками
Сергей Собянин, Владимир Путин, Дмитрий Песков и Евгений Дитрих (слева направо)
Сергей Собянин, Владимир Путин, Дмитрий Песков и Евгений Дитрих (слева направо) (Фото: kremlin.ru)

  • Совещание прошло после того, как президент Владимир Путин посетил индустриальный парк «Руднево», входящий в состав особой экономической зоны «Технополис Москва». В «Руднево» идет формирование кластера производства дронов — Федерального центра беспилотных авиационных систем.

  • Совещание под председательством Путина началось с обсуждения проблем беспилотной авиации в России. В их числе президент назвал устаревшую нормативную базу, отсутствие необходимой инфраструктуры и «управленческие шаблоны и стереотипы, когда мы действуем по старым лекалам и считаем, что, работая таким образом, мы обеспечиваем необходимую безопасность, но сдерживаем при этом развитие».

  • Основные цели использования беспилотников, по мнению Путина: освоение территории России, в том числе доставка продовольствия, лекарств и почты в отдаленные районы, мониторинг состояния промышленных объектов, трубопроводных систем, линий электропередач и другой критической инфраструктуры.

  • По словам президента, рынок беспилотников России пока оценивается на уровне 500 млрд руб.: «Но на мое замечание о том, что это будет минимум триллион, никто возражать не стал. Так, скорее всего, оно и будет».

  • Задачи развития беспилотной авиации: локализация производства, разработка прорывных технологий и элементной базы, снятие административных барьеров, формирование кластерных площадок производства беспилотных авиационных систем и наземной инфраструктуры.

  • Еще один механизм — создание специальных операторов, которые будут осуществлять крупные закупки и затем предоставлять в лизинг беспилотные летательные аппараты.

  • Учебные курсы и модули по управлению беспилотными системами будут внедряться в образовательные программы, заявил президент.

  • «Полностью поддерживаю прозвучавшее со стороны наших компаний предложения, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны. Уверен, это, во-первых, ребят займет полезным, интересным делом, отвлечет от того, чем не надо было бы заниматься», — говорит Путин.

  • Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия ведет переговоры с Китаем и другими партнерами по вопросам как импорта, так и экспорта беспилотников.

  • Правительство вместе с Банком России займется снижением стоимости страхования беспилотников, которая сейчас иногда достигает 70% стоимости изделия.

  • Объем рынка беспилотников в России составляет порядка 32 тыс. аппаратов, из них 12 тыс. — отечественные, озвучил данные Белоусов.
  • Программа по стандартизации беспилотников, как ожидается, будет разработана в 2024 году.
  • Наибольшая потребность в госзаказе беспилотников сегодня отмечается у Росеестра, МЧС, Минпросвещения, а также у компаний «Росатом», РЖД, «Газпром» и «Газпром нефть», сообщил вице-премьер.
  • Для привлечения молодежи к моделированию и использованию беспилотников планируется задействовать ДОСААФ.
     
  • Максимально свободные зоны для легких гражданских беспилотников — массой не более 30 кг — планируется создать в российских регионах уже в этом году.
     
  • По мнению Белоусова, России нужен единый оператор для беспилотной и пилотируемой авиации: «Владимир Владимирович, вы сегодня сказали, что это может быть другая компания, если как бы «Госкорпорация по ОрВД» не справится с этой задачей или не сможет перестроить свои технологии. Но проблема в том, что все-таки воздушное пространство едино и нам нужен единый оператор и пилотируемой авиации, и беспилотной».
     
  • Среди задач единого оператора: распределение радиочастот и работа с наземной инфраструктурой.
Авторы
Теги
Персоны
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
беспилотники Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин поддержал обучение школьников управлению беспилотниками
Технологии и медиа
Путин допустил инвестиции на 1 трлн руб. в производство беспилотников
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter