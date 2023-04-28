Совещание с Путиным по беспилотникам. Главное

Владимир Путин вечером 27 апреля провел совещание по развитию беспилотной авиации. Среди тем — возможность привлечь детей к обучению работе с беспилотниками

Совещание прошло после того, как президент Владимир Путин посетил индустриальный парк «Руднево», входящий в состав особой экономической зоны «Технополис Москва». В «Руднево» идет формирование кластера производства дронов — Федерального центра беспилотных авиационных систем.

Совещание под председательством Путина началось с обсуждения проблем беспилотной авиации в России. В их числе президент назвал устаревшую нормативную базу, отсутствие необходимой инфраструктуры и «управленческие шаблоны и стереотипы, когда мы действуем по старым лекалам и считаем, что, работая таким образом, мы обеспечиваем необходимую безопасность, но сдерживаем при этом развитие».

Основные цели использования беспилотников, по мнению Путина: освоение территории России, в том числе доставка продовольствия, лекарств и почты в отдаленные районы, мониторинг состояния промышленных объектов, трубопроводных систем, линий электропередач и другой критической инфраструктуры.

По словам президента, рынок беспилотников России пока оценивается на уровне 500 млрд руб.: «Но на мое замечание о том, что это будет минимум триллион, никто возражать не стал. Так, скорее всего, оно и будет».

Задачи развития беспилотной авиации: локализация производства, разработка прорывных технологий и элементной базы, снятие административных барьеров, формирование кластерных площадок производства беспилотных авиационных систем и наземной инфраструктуры.

Еще один механизм — создание специальных операторов, которые будут осуществлять крупные закупки и затем предоставлять в лизинг беспилотные летательные аппараты.

Учебные курсы и модули по управлению беспилотными системами будут внедряться в образовательные программы, заявил президент.

«Полностью поддерживаю прозвучавшее со стороны наших компаний предложения, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны. Уверен, это, во-первых, ребят займет полезным, интересным делом, отвлечет от того, чем не надо было бы заниматься», — говорит Путин.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия ведет переговоры с Китаем и другими партнерами по вопросам как импорта, так и экспорта беспилотников.

Правительство вместе с Банком России займется снижением стоимости страхования беспилотников, которая сейчас иногда достигает 70% стоимости изделия.

Объем рынка беспилотников в России составляет порядка 32 тыс. аппаратов, из них 12 тыс. — отечественные, озвучил данные Белоусов.

Программа по стандартизации беспилотников, как ожидается, будет разработана в 2024 году.

Наибольшая потребность в госзаказе беспилотников сегодня отмечается у Росеестра, МЧС, Минпросвещения, а также у компаний «Росатом», РЖД, «Газпром» и «Газпром нефть», сообщил вице-премьер.

Для привлечения молодежи к моделированию и использованию беспилотников планируется задействовать ДОСААФ.



Максимально свободные зоны для легких гражданских беспилотников — массой не более 30 кг — планируется создать в российских регионах уже в этом году.



По мнению Белоусова, России нужен единый оператор для беспилотной и пилотируемой авиации: «Владимир Владимирович, вы сегодня сказали, что это может быть другая компания, если как бы «Госкорпорация по ОрВД» не справится с этой задачей или не сможет перестроить свои технологии. Но проблема в том, что все-таки воздушное пространство едино и нам нужен единый оператор и пилотируемой авиации, и беспилотной».



Среди задач единого оператора: распределение радиочастот и работа с наземной инфраструктурой.