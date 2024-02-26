Минобороны вновь запретило применять агродроны на юге

Эксплуатантам не согласовали использование агродронов на юге в 2024 году

Министерство обороны не разрешило использовать дроны для обработки сельхозугодий на юге России и в этом году. Аграрии указывают на негативные последствия для сбора урожая, но в Минсельхозе проблем с обработкой в 2024-м не ждут

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Министерство обороны вновь запретило российским авиаторам использовать агродроны в этом году в зоне установленного временного режима закрытия неба на юге и в центральной части России. Об этом РБК рассказали два источника, участвовавшие в совещании в Минсельхозе в начале февраля, на котором обсуждались вопросы выполнения авиационно-химических работ (АХР) в агросезон 2024 года. На совещании присутствовали представители Минобороны, Росавиации, руководители управления АПК российских регионов и эксплуатанты авиационной техники, следует из протокола, с которым ознакомился РБК.

В зону закрытого неба в интересах Минобороны попадают, например, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области, следует из данных сервиса Росавиации СППИ (Система предоставления планов полетов по сети интернет). Эти регионы (кроме Краснодарского края) также являются участниками утвержденного правительством в сентябре 2023 года нового экспериментально-правового режима, созданного для тестирования агродронов в полях. Участники эксперимента, где небо не закрыто, — Татарстан, Алтайский край, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская и Ульяновская области.

В пресс-службе Минсельхоза подтвердили проведение совещания: «Представители Минобороны и Росавиации там озвучили действующие правила выдачи разрешений на выполнение АХР».

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны; в Росавиации и Минэкономразвития отказались от комментариев.

Когда и почему ограничили полеты агродронов

Сложности с обработкой полей на юге из-за закрытого неба и спецоперации на Украине начались с 2022 года. Сначала Генштаб ограничил количество воздушных судов, которые могут участвовать в химической обработке полей, допустив к полетам только некоторые самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-2. При этом большая часть авиахимработ выполнялась на других — сверхлегких — судах.

Затем Минобороны потребовало обязательной установки на самолеты авиационного трекера, совместимого с ЭРА-ГЛОНАСС. Требование было выдвинуто из соображений безопасности, говорил тогда глава альянса «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин и объяснял это тем, что «на радаре ПВО сверхлегкое судно может дать такой же засвет, как и вражеский беспилотник», поэтому летать без опознавания не получится.

В результате в 2022 году рынок авиахимических работ впервые сократился на 2%, до 8,5 млрд руб. (до этого ежегодный прирост в течение длительного времени составлял в среднем 12%), говорится в отчете Ассоциации авиаработ, с которым ознакомился РБК. В 2023 году сроки согласований начала полетов авиаторов со всеми участвующими в процессе органами власти составили более двух месяцев против трех недель в 2022-м, сообщал ранее глава этой ассоциации Вадим Цыганаш. Из-за этого был пропущен период орошения зерна гербицидами. Подтвержденный объем невыполненных работ составил 0,3 млн га, также говорится в отчете ассоциации.

Как на запрет реагируют аграрии и эксплуатанты

Представители органов управления АПК регионов и эксплуатанты авиатехники сообщили о готовности в полном объеме провести работы в 2024 году, заявили РБК в Минсельхозе: процесс обработки сельхозугодий и сбора урожая пройдет в запланированные сроки.

«БПЛА использовались в рисосеющей отрасли уже несколько лет, — указывает Владимир Рогов, руководитель подразделения авиаработ Национального рисового союза. — Их применение обусловлено наличием санитарных зон, неудобных мест, наличием ЛЭП, где применение самолетов исключено. А эти площади теперь вынужденно выключаются из рисоводства в связи с запретом на полеты агродронов. Помимо этого, применение агродронов при посеве риса позволяет сократить семенной материал почти вдвое. И все это сказывается на стоимости конечного продукта — крупы на прилавках».

По мнению Галиуллина, запрет использования беспилотников в 2024 году оправдан «с учетом огромного материального и морального вреда, который могут нанести беспилотники, залетающие с территории соседнего государства». Эксперт отметил, что на операторах средств ПВО лежит огромная нагрузка: «Добавить к этому (в их зону ответственности) еще какое-то количество беспилотников представляется совершенно неразумным». Эксперт считает, что владельцы беспилотников смогут найти применение своим агродронам в других регионах нашей страны.

Сами эксплуатанты не так однозначны в оценках. Директор по сертификации «Индустриальных дронов» (участник «аграрного» ЭПР) Игорь Шивков, напротив, считает нелогичным запрещать полеты беспилотников, опрыскивающих поля, так как они летают на высоте 5–7 м и находятся вне зоны полетов боевых дронов, «а в большинстве случае и вне радаров ПВО». По словам Шивкова, его компания будет применять дроны там, где разрешено, — прежде всего это Татарстан и другие области Поволжья.

«Агродроны летают на супернизких высотах, — соглашается и эксперт рынка НТИ «Аэронет» Николай Ряшин. — Внесение таких запретов для производителей БАС критично. Экспериментальный режим задавался как раз в регионах, где активно идет сельскохозяйственная деятельность: как минимум, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области».

Запрет на полеты агродронов сильнее скажется на производителях этих дронов, чем на аграриях, считает ведущий эксперт рабочей группы FoodNet («Фуднет») НТИ Алексей Кук: «С точки зрения АПК оставшихся шести регионов будет вполне достаточно для отработки экономически эффективных способов применения БПЛА в агросекторе».