Правительство предложило ввести обязательную эвакуацию из зоны ЧС

Правительство решило сделать обязательной эвакуацию по решению властей из зон чрезвычайных ситуаций. На необходимость этой меры МЧС указывало после паводков 2019 года

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает для россиян обязанность покидать зону чрезвычайной ситуации, если такое решение принимается властями. Документ размещен в электронной базе Госдумы.

Сейчас по закону принудительной может быть эвакуация только при режиме контртеррористической операции или режиме чрезвычайного положения. Режим ЧП, в свою очередь, можно ввести только при наличии «непосредственной угрозы жизни и безопасности граждан или конституционному строю» и только указом президента. Режим же чрезвычайной ситуации может вводиться решением властей региона. В апреле 2020 года, после начала эпидемии коронавируса в России, президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому право введения режима ЧС как на уровне регионов, так и на уровне всей страны также получило федеральное правительство.

Чаще всего режим чрезвычайной ситуации вводится в случаях наводнений, паводков, пожаров, землетрясений и прочих подобных природных явлений. В прошлом году на пике эпидемии коронавируса режим ЧС власти вводить не стали, ограничившись режимом повышенной готовности.

В соответствии с документом, который подготовило правительство, в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» должны быть внесены изменения. В частности, правительство предлагает изменить ст. 19, в которой прописаны обязанности граждан в случае введения ЧС. Она будет дополнена пунктом об обязанности «эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций». Полномочиями по принятию решения о принудительной эвакуации будут обладать специально создаваемые комиссии правительства и властей регионов по ликвидации ЧС.