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Правительство предложило ввести обязательную эвакуацию из зоны ЧС

Правительство решило сделать обязательной эвакуацию по решению властей из зон чрезвычайных ситуаций. На необходимость этой меры МЧС указывало после паводков 2019 года
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает для россиян обязанность покидать зону чрезвычайной ситуации, если такое решение принимается властями. Документ размещен в электронной базе Госдумы.

Сейчас по закону принудительной может быть эвакуация только при режиме контртеррористической операции или режиме чрезвычайного положения. Режим ЧП, в свою очередь, можно ввести только при наличии «непосредственной угрозы жизни и безопасности граждан или конституционному строю» и только указом президента. Режим же чрезвычайной ситуации может вводиться решением властей региона. В апреле 2020 года, после начала эпидемии коронавируса в России, президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому право введения режима ЧС как на уровне регионов, так и на уровне всей страны также получило федеральное правительство.

Чаще всего режим чрезвычайной ситуации вводится в случаях наводнений, паводков, пожаров, землетрясений и прочих подобных природных явлений. В прошлом году на пике эпидемии коронавируса режим ЧС власти вводить не стали, ограничившись режимом повышенной готовности.

В соответствии с документом, который подготовило правительство, в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» должны быть внесены изменения. В частности, правительство предлагает изменить ст. 19, в которой прописаны обязанности граждан в случае введения ЧС. Она будет дополнена пунктом об обязанности «эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций». Полномочиями по принятию решения о принудительной эвакуации будут обладать специально создаваемые комиссии правительства и властей регионов по ликвидации ЧС.

Путин наделил правительство правом вводить режим ЧС
Политика
Владимир Путин

Предложенный законопроект подписан заместителем главы МЧС Алексеем Серко. О необходимости введения обязательной эвакуации населения глава МЧС Евгений Зиничев заявлял еще в декабре 2019 года, после масштабных паводков в Сибири и на Дальнем Востоке. «Во время наводнения в Амурской области летом этого года мы столкнулись с... проблемой — это отказ местного населения от эвакуации, несмотря на угрозу затопления. В итоге мы были вынуждены держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства со спасателями, хотя они были остро необходимы в другом месте», — объяснял Зиничев свою позицию.

Новая волна паводка в Иркутской области. Фоторепортаж
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Крупные паводки, которые привели к человеческим жертвам и большому ущербу, прошли в России летом 2019 года. Наиболее сильно пострадала Иркутская область, где из-за сильных дождей в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей в июне поднялся уровень воды. В зоне затопления оказалось почти 100 населенных пунктов. Сумма ущерба составила около 29 млрд руб., погибли 25 человек. Сильнее всего от паводка пострадал город Тулун. Общее число пострадавших составило 45 тыс. человек. В июле паводок пришел в Амурскую область, где в зоне подтопления оказались 16 населенных пунктов.

Автор
Георгий Тадтаев
эвакуация МЧС режим ЧС
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