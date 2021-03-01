Гейтс оценил сроки окончания пандемии COVID-19

В мире делается недостаточно для того, чтобы положить конец пандемии коронавируса, заявил Гейтс. Он отметил, что необходимо наращивать производство вакцин, разворачивая дополнительное производство в таких странах, как Индия

Билл Гейтс (Фото: Jason Alden / Bloomberg)

Мир может не вернуться к «нормальному состоянию» раньше 2022 года, заявил в эфире телеканала CNN основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс.

«Серьезная проблема в том, что мы делаем недостаточно для того, чтобы положить конец пандемии во всем мире», — заявил бизнесмен.

По его словам, США вернутся к «почти нормальному состоянию» уже к осени, поскольку к этому времени там вновь заработают практически все школы, а также восстановится определенная посещаемость ресторанов и спортивных мероприятий.

Однако остановить в стране распространение коронавируса не удастся до тех пор, пока «мы не поможем всему миру», отметил Гейтс, напомнив о риске повторного заражения COVID-19. Пока, по его словам, вакцины от коронавируса идут «в богатые страны».