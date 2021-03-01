Гейтс оценил сроки окончания пандемии COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 74,04 (-0,39) Инвестиции, 13:39
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 89,45 (-0,93) Инвестиции, 13:39
Правительство предложило ввести обязательную эвакуацию из зоны ЧС Общество, 16:44 Аркадий Волож продаст акции «Яндекса» на $1,9 млн Инвестиции, 16:40 Как у шеф-повара: готовим без суеты и беготни РБК и Miele, 16:40 Супруга королевы Елизаветы II перевели в другую больницу Общество, 16:38 Аналитики сообщили о резком росте цен на элитные коттеджи Подмосковья Недвижимость, 16:33 Как бюджетно обновить дачу к весне — советы дизайнеров Недвижимость, 16:27 Мосгорсуд признал законным заочный арест Леонида Волкова Политика, 16:25 AstraZeneca продала свою долю в Moderna Бизнес, 16:24 Суд приговорил Саркози к реальному сроку Политика, 16:07 «Норникель» покинет операционный директор после подтопления рудников Бизнес, 16:04 Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко Общество, 16:02 Гейтс оценил сроки окончания пандемии COVID-19 Общество, 15:57 Jaguar назвал российскую стоимость обновленного кроссовера E-Pace Авто, 15:48 В МИДе пообещали ответить на санкции ЕС по делу Навального Политика, 15:47
Пандемия коронавируса ,  
0 

Гейтс оценил сроки окончания пандемии COVID-19

В мире делается недостаточно для того, чтобы положить конец пандемии коронавируса, заявил Гейтс. Он отметил, что необходимо наращивать производство вакцин, разворачивая дополнительное производство в таких странах, как Индия
Microsoft MSFT $235,28 +1,23% Купить
Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Jason Alden / Bloomberg)

Мир может не вернуться к «нормальному состоянию» раньше 2022 года, заявил в эфире телеканала CNN основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс.

«Серьезная проблема в том, что мы делаем недостаточно для того, чтобы положить конец пандемии во всем мире», — заявил бизнесмен.

По его словам, США вернутся к «почти нормальному состоянию» уже к осени, поскольку к этому времени там вновь заработают практически все школы, а также восстановится определенная посещаемость ресторанов и спортивных мероприятий.

Однако остановить в стране распространение коронавируса не удастся до тех пор, пока «мы не поможем всему миру», отметил Гейтс, напомнив о риске повторного заражения COVID-19. Пока, по его словам, вакцины от коронавируса идут «в богатые страны».

Гейтс предупредил о двух угрозах человечеству после пандемии
Общество
Билл Гейтс

Для решения этой проблемы нужно выпускать бóльшие объемы вакцин от коронавируса, развернув дополнительное производство за рубежом, в том числе на заводах в Индии, считает бизнесмен. По его словам, такие компании, как AstraZeneca, NovaVax и Johnson & Johnson, уже работают над подобными проектами.

В январе предприниматель заявил, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2. По его мнению, к этой угрозе нужно относиться так же, как к угрозе мировой войны.

Читайте на РБК Pro
Люди как баги: почему гибнут стартапы, развивающиеся в офлайне Дэвид Буркус: что делать, если коллега вас ненавидит Как не упустить ценного кандидата 45+ Зачем Wildberries купила банк, а Ozon выдает кредиты

«Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей). Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир», — отметил Гейтс. Новая пандемия неизбежна, и, если человечеству повезет, она начнется через 20 лет, хотя может и через три, добавил он.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Автор
Виктория Полякова
Билл Гейтс пандемия коронавирус
Материалы по теме
Гейтс оценил сроки выравнивания уровня вакцинации в разных странах
Политика
Дочь Гейтса пошутила о «теориях заговора» после вакцинации от COVID-19
Общество
Гейтс предупредил о двух угрозах человечеству после пандемии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter